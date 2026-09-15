Iesprostotajiem Oļeški iedzīvotājiem draud bads Krievijas radītās humanitārās blokādes dēļ
Krievija ir pārvērtusi Oleški atlikušo iedzīvotāju, tostarp bērnu, dzīvi cīņā par izdzīvošanu un bloķē viņu drošu evakuāciju pat uz teritorijām, kas atrodas Krievijas okupācijā.
Jau kopš 2026. gada sākuma izskan brīdinājumi par lielu humanitāro katastrofu Krievijas okupētajā Oļeški pilsētā, bet septembrī situācija ir tikai pasliktinājusies. Kopš 2026. gada 26. maija pilsētā nav nogādāta pārtika vai medikamenti, un atlikušajiem iedzīvotājiem draud bads.
Kā norādīts, tā nav dabiski izveidojusies situācija, un iedzīvotāji jau ilgstoši uzskata, ka evakuācijas ceļi tiek bloķēti, lai cilvēkus izmantotu kā dzīvos vairogus.
Krievija visās okupētajās teritorijās ir izveidojusi tik plašu informācijas blokādi, ka informāciju par notiekošo ir grūti iegūt un pārbaudīt. Pirms dažām dienām Anastasija Meļņičenko savā "Facebook" lapā publicēja nozīmīgu pieejamās informācijas apkopojumu. Šeit apkopota viņas sniegtā informācija, kā arī iepriekš publicētie dati un jaunākā informācija no Oļešku militārās administrācijas vadītājas Tetjanas Hasanenko.
Meļņičenko uzsver, ka pašreizējā humanitārā blokāde Oļeški ir cilvēku radīta. Jau ilgstoši bijis skaidrs, ka Krievijas okupanti nav ieinteresēti Oļešku atjaunošanā. Pilsēta, kas atrodas Dņepras kreisajā krastā, galvenokārt tiek izmantota kā bāze, no kuras Krievijas spēki nepārtraukti apšauda Hersonu.
Meļņičenko arī norāda, ka "Drone Warfare" projekts un daži Rietumu žurnālisti ziņojuši – krievi Oļeški izmanto kā dronu operatoru apmācību poligonu.
Oļešku militārā administrācija lēš, ka pilsētā joprojām dzīvo aptuveni 2000 cilvēku. Tie galvenokārt ir gados vecāki cilvēki vai cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Tiek uzskatīts, ka pilsētā atrodas arī 47 bērni.
Oļešku hromadā, kurā ietilpst arī apkārtējie ciemi un lauku apdzīvotās vietas, dzīvo līdz 6000 cilvēku, tostarp vairāk nekā 180 bērnu.
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Regulāras piegādes, kā ziņots, bija pārtrauktas jau līdz 2025. gada decembrim. Hasanenko 2026. gada februāra beigās informēja, ka kopš janvāra vidus pilsētā bijusi tikai viena pārtikas piegāde.
Citi mēģinājumi nogādāt pilsētā pārtiku un citas nepieciešamās preces beigušies ar cilvēku nāvi, jo transportlīdzekļiem uzbrukuši droni vai artilērija, vai arī tie uzbraukuši uz mīnām.
Hasanenko 11. septembrī intervijā "Suspilne" apstiprināja, ka pēdējo reizi, neraugoties uz briesmām, pārtika un medikamenti tika nogādāti pilsētā un cilvēki evakuēti 2026. gada 26. maijā.
Saskaņā ar Meļņičenko apkopoto informāciju pēdējais pārtikas veikals Oļeškos tika slēgts gandrīz pirms deviņiem mēnešiem – 2026. gada janvārī. Kopš 26. maija pilsētā nav ieradušies ne brīvprātīgo, ne komerciālie piegādes transportlīdzekļi.
2. jūnijā divi cilvēki tika nogalināti, bet vēl divi smagi ievainoti, mēģinot nogādāt pilsētā nepieciešamās preces. Šķiet, ka 1. septembrī tika veikts vēl viens mēģinājums, taču transportlīdzekļi mīnu un citu šķēršļu dēļ bija spiesti apstāties un doties atpakaļ.
Bez jaunām piegādēm cilvēki galvenokārt izdzīvo, ēdot konservus, kā arī to, ko iespējams izaudzēt vai salasīt zemes gabalos vai noķert.
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Tomēr pastāvīgie dronu uzbrukumu draudi padara darbu ārpus telpām bīstamu, pat ja cilvēkiem ir dārzi vai zemes gabali. Daudziem tādu nav, turklāt daudzi iedzīvotāji ir gados veci vai slimi.
Tuvojas ziema, un kritiski kļūst arī citi jautājumi, piemēram, elektrības un gāzes trūkums.
Meļņičenko raksta, ka situāciju vēl vairāk pasliktina gadījumi, kad Krievijas karavīri faktiski aplaupa iedzīvotājus, no pagrabiem paņemot mājās gatavotus konservus un citus pārtikas produktus.
Martā Krievijas karavīri nogalināja kādu vietējo iedzīvotāju, kad viņš mēģināja nepieļaut viņu iekļūšanu savā pagrabā. Hasanenko arī zina par gadījumiem, kad bruņoti Krievijas karavīri vispirms cilvēkus aplaupījuši un pēc tam atstājuši viņiem 5000 rubļu. Pēc viņas teiktā, tas vairāk atgādinājis ņirgāšanos, jo par šiem rubļiem neko nevarēja nopirkt.
Oļešku militārās administrācijas vadītāja joprojām ir pārliecināta, ka Krievija iedzīvotājus izmanto kā dzīvos vairogus un apzināti neļauj viņiem aizbraukt.
To, pēc viņas teiktā, apliecina arī fakts, ka cilvēkiem tiek traucēts nokļūt ne tikai Ukrainas valdības kontrolētajā teritorijā. Krievija vismaz varētu viņus nogādāt okupētajā Skadovskā vai Krimā. "Nevis vienkārši atstāt viņus nomirt," uzsver Hasanenko.
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Problēmas nav saistītas tikai ar pārtikas trūkumu. Pilsētā netiek nogādāti arī medikamenti. Oļeški palikusi tikai viena medicīnas iestāde, un tai jādarbojas bez elektrības, pamata diagnostikas aprīkojuma, materiāliem brūču sašūšanai, antibiotikām un pretsāpju līdzekļiem.
Arī šeit pastāv tādi paši riski saistībā ar evakuāciju – cilvēku, kuram nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, praktiski nav iespējams nogādāt citā pilsētā, pat ja tā atrodas Krievijas okupētajā teritorijā.
Meļņičenko raksta, ka cilvēki mirst no infarktiem un insultiem, jo nav pieejama kvalificēta medicīniskā palīdzība, kā arī no sepses un ziemā – no hipotermijas.
Hasanenko norāda, ka ir arī grūti pārbaudīt informāciju par nāves gadījumiem un saprast, vai cilvēks nogalināts vai miris dabiskā nāvē. Pilsētas morgs ir iznīcināts.
Pastāvīgo dronu uzbrukumu dēļ cilvēki baidās pat savākt līķus, kas var palikt neapglabāti.
Turklāt fiziskās briesmas nav vienīgais, no kā iedzīvotājiem jābaidās. Hasanenko norāda, ka viņiem var rasties problēmas ar Krievijas okupantiem, ja cilvēks gājis bojā apšaudē vai uzbrukumā.
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Krievijas karavīri pieprasa nogādāt līķus uz okupēto Kalaņčaku, kur tie tiktu reģistrēti kā iespējamie "Ukrainas bruņoto spēku noziegumu pierādījumi".
Problēmas rodas arī tad, ja izceļas ugunsgrēks, jo nav ūdens, ar ko liesmas dzēst. Cilvēkiem vienkārši nākas pārcelties un meklēt citas neapdzīvotas telpas.
Lai gan Krievija jūnijā beidzot atzina, ka situācija ir kritiska, tā nav veikusi iedzīvotāju evakuāciju.
Krievijas ieceltais okupētās Hersonas apgabala tā dēvētais "gubernators" Volodimirs Saldo šo bezdarbību centies attaisnot ar apgalvojumu, ka Krievijas puse baidoties no "Ukrainas bruņoto spēku provokācijām".
Hasanenko stāsta, ka Krievijas pusē bijušas runas par evakuāciju, taču nekas nav noticis. Ukrainas varasiestādes bez okupējošās valsts piekrišanas neko nevarot izdarīt.
Ukrainas brīvprātīgie un Ukrainas varasiestādes aktīvi palīdz evakuēt civiliedzīvotājus no teritorijām, kur viņu dzīvība ir nopietni apdraudēta. Ja Oļeški evakuācija joprojām nav notikusi, iemesls ir Krievijas rīcība.
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2025. gada maijā ANO Neatkarīgā starptautiskā izmeklēšanas komisija par Ukrainu publicēja īpašu ziņojumu par Krievijas dronu izmantošanu pret civiliedzīvotājiem.
Komisija secināja, ka Krievijas plašā dronu izmantošana sprāgstvielu nomešanai un civiliedzīvotāju nogalināšanai Hersonas apgabalā, kā arī tā dēvētie atkārtotie jeb "double-tap" triecieni, kuros tiek mērķēts uz mediķiem, kas ieradušies uzbrukuma vietā, var tikt uzskatīti par starptautisko tiesību pārkāpumiem, kas īstenoti kā apzināta valsts politika, un par noziegumiem pret cilvēci.
Komisija arī norādīja, ka Krievijas militārpersonu dronu uzbrukumu koordinēšana ar Krievijas "Telegram" kanāliem, visticamāk, liecina par "koordinētu Krievijas varasiestāžu valsts politiku, kuras mērķis ir piespiest Hersonas apgabala iedzīvotājus pamest šo teritoriju". Tādēļ komisija secināja, ka Krievijas bruņotie spēki, iespējams, ir pastrādājuši noziegumu pret cilvēci – piespiedu iedzīvotāju pārvietošanu.
Pēc Oļeški sagrābšanas Krievijas spēki, iespējams, nevēlas tieši padzīt Ukrainas iedzīvotājus, taču, pakļaujot vietējos iedzīvotājus šādām briesmām, tie rupji pārkāpj savus pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
Vietējie iedzīvotāji arī nav maldināti ar mēģinājumiem vainot Ukrainu par šausminošo situāciju. Jau martā "Media Initiative for Human Rights" kāds iedzīvotājs stāstīja, ka Krievijas karavīri apgalvojot – cilvēkus nogalinot Ukrainas droni.
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"Taču mēs neesam pilnīgi muļķi un lieliski saprotam, ka tieši okupanti mūs terorizē," viņš sacīja.