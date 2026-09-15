Krievijas fregate izšāvusi divas signālraķetes pret Dānijas militāro helikopteru. “Viņi arvien vairāk gatavi riskēt!"
Baltijas jūrā pie Gedseres pirmdien noticis bīstams incidents – Krievijas fregate starptautiskajos ūdeņos izšāvusi divas signālraķetes pret Dānijas militāro helikopteru.
Viena no signālraķetēm palidoja ļoti tuvu lidaparātam, liekot tā apkalpei pārtraukt novērošanas misiju. Incidenta brīdī Dānijas Gaisa spēku helikopters "AS-550 Fennec" tobrīd veica ierastu Krievijas karakuģa novērošanas un fotografēšanas uzdevumu. Fregate atradās starptautiskajos ūdeņos un nebija pārkāpusi Dānijas teritoriālo ūdeņu robežu.
“Krievijas fregate izšāva divas signālraķetes helikoptera virzienā. Viena no izšautajām raķetēm palidoja nelielā attālumā no helikoptera,” pēc incidenta paziņoja Dānijas bruņotie spēki. Pēc signālraķešu izšaušanas helikoptera apkalpe pārtrauca uzdevumu un pameta notikuma vietu. Tā neatklāja pretuguni.
Dānijas militārās amatpersonas Krievijas rīcību vērtē kā bīstamu izturēšanos pret NATO valsti. Dānijas aizsardzības ministrs Jepe Brūss uzsvēra, ka šāds incidents līdz šim neesot pieredzēts. “Šis ir nopietns incidents, pret kuru Dānija izturas ar lielu nopietnību,” sacīja Brūss.
“Cik man zināms, šī ir pirmā reize, kad esam saskārušies ar šāda veida incidentu, un tas skaidri parāda, ka krievi arvien vairāk ir gatavi riskēt. Tas ir nopietns incidents, un tieši tādēļ mēs esam izsaukuši Krievijas vēstnieku,” viņš piebilda.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena notikušo saistīja ar plašāku Krievijas rīcību Eiropā. “Tā ir daļa no modeļa, ko redzam visā Eiropā,” otrdienas rītā brīdināja Frederiksena. “Krievija kļūst arvien agresīvāka un uzstājīgāka, tā ir pastiprinājusi hibrīdkaru pret Eiropu un pārbauda NATO. Krievija vēlas iebiedēt un sēt nesaskaņas. Mūsu atbilde ir ciešāka vienotība un Dānijas un Eiropas aizsardzības stiprināšana,” paziņoja premjerministre.
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Bet Dānijas Ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens Krievijas kuģa rīcību nosauca par pilnīgi nepieņemamu. “Bruņotie spēki ziņo, ka viens no Gaisa spēku helikopteriem tika apšaudīts ar tā dēvētajām signālraķetēm, kad tas veica Krievijas fregates ierastu fotografēšanu ūdeņos pie Gedseres. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tādēļ Krievijas vēstnieks ir izsaukts uz sarunu par šo incidentu,” sacīja Rasmusens.
Jāpiemin, ka jau 3. septembrī Dānijas Drošības un izlūkošanas dienesta pretizlūkošanas vadītājs Emīls Gresolms paziņoja, ka atklāti konkrēti Krievijas izlūkdienestu izstrādāti plāni un sagatavošanās darbības sabotāžas operācijām pret Dānijas aizsardzības rūpniecības objektiem.