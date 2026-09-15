NATO iznīcinātāji virs Lietuvas notriekuši no Baltkrievijas ielidojušu dronu
Lietuvas dienvidos netālu no Kauņas otrdien, 15. septembrī, neilgi pēc pusnakts NATO iznīcinātāji notriekuši valsts gaisa telpā ielidojušu dronu.
Lietuvas prezidents norāda, ka lidaparāts, visticamāk, ieradies no Baltkrievijas, taču tā izcelsme vēl tiek noskaidrota. “Dronu, kas tikko ielidoja Lietuvas gaisa telpā, iznīcināja NATO iznīcinātāji,” mikroblogošanas vietnē “X” pauda Nausēda.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju drons Lietuvas gaisa telpā ielidojis valsts dienvidu daļā no kaimiņvalsts Baltkrievijas puses un turpinājis kustību Kauņas virzienā. Vēlāk tas notriekts netālu no Pratkūnu ciema Kauņas apkārtnē. Tomēr Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra pārstāvis uzsvēris, ka drona izcelsme vēl nav oficiāli noteikta. Medijs “The Guardian” vēsta, ka lidaparāts pārvietojies rietumu virzienā.
Lietuvas Aizsardzības ministrija norādīja, ka valsts bruņotie spēki un NATO pretgaisa aizsardzības misijā dienošie Itālijas piloti uz iespējamo apdraudējumu reaģējuši ātri un atbildīgi. “Lietuvas bruņotie spēki un Itālijas piloti, kuri piedalās NATO pretgaisa aizsardzības misijā, demonstrēja ātru un atbildīgu reakciju,” paziņoja ministrija.
Arī Nausēda uzsvēra, ka Krievijas izvērstā kara Ukrainā dēļ Baltijas reģiona valstīm jābūt gatavām iespējamiem gaisa telpas pārkāpumiem. “Krievijai pastiprinot agresiju pret Ukrainu, šāda gatavība mūsu reģionam ir vitāli svarīga. Kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem Lietuva aizstāvēs savu gaisa telpu,” paziņoja prezidents.
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Maskava incidentu pagaidām nav komentējusi. Lietuvai ir gara robeža ar Baltkrieviju, kas ir viena no Krievijas tuvākajām sabiedrotajām un ļāvusi Maskavai izmantot savu teritoriju militārajām darbībām pret Ukrainu.
Arī Polija pirmdienas naktī veica militārās aviācijas operācijas saistībā ar Krievijas reaktīvo bezpilota lidaparātu aktivitāti Ukrainā. Polijas bruņotie spēki norādīja, ka veiktie pasākumi bijuši preventīvi un to mērķis bijis aizsargāt valsts gaisa telpu, īpaši teritorijās, kas atrodas apdraudēto Ukrainas reģionu tuvumā. “Šīm darbībām ir preventīvs raksturs, un to mērķis ir nodrošināt gaisa telpas drošību un aizsardzību, jo īpaši apdraudēto reģionu tuvumā,” paziņoja Polijas puse.
Dronu ielidošana Eiropas valstu gaisa telpā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā kļuvusi arvien biežāka. Ukrainas puse vairākus šādus gadījumus skaidrojusi ar Krievijas izmantotajiem elektroniskās karadarbības līdzekļiem, kas var mainīt Ukrainas dronu lidojuma trajektoriju. Šogad NATO iznīcinātāji vairākkārt pacēlušies gaisā saistībā ar bezpilota lidaparātiem, kas nonākuši arī Igaunijas un Latvijas gaisa telpā.