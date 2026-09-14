Ovečkins atkal iesaistās Krievijas politikā: NHL zvaigzne filmējas “Vienotās Krievijas” priekšvēlēšanu aģitācijā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) superzvaigzne un Vašingtonas “Capitals” kapteinis Aleksandrs Ovečkins atkal publiski iesaistījies Krievijas politikā. Hokejists kopā ar vairākiem citiem pazīstamiem Krievijas sportistiem piedalījies valdošās partijas “Vienotā Krievija” priekšvēlēšanu kampaņā pirms gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām.
Partija publiskojusi virkni priekšvēlēšanu video, kuros tās federālā saraksta kandidāti tiek parādīti kopā ar saviem atbalstītājiem un “domubiedriem”. Ovečkins parādījies video, kas veltīts Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam, kurš ir pirmais numurs “Vienotās Krievijas” federālajā kandidātu sarakstā.
Играющий в американской НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России»— Вот Так (@vottak_tv) September 14, 2026
Помимо хоккеиста, который поставил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ, в видео также снялись пропагандистка Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть.
Во главе… pic.twitter.com/FsAnuoAyxp
Ovečkinam šī nebūt nav pirmā reize, kad viņš publiski demonstrē atbalstu Krievijas politiskajai vadībai. Jau 2017. gadā hokejists izveidoja kustību “Putin Team”, kuras mērķis bija apvienot Krievijas dikatora Vladimira Putina atbalstītājus. Toreiz iniciatīvu publiski atzinīgi novērtēja arī Kremlis.
Priekšvēlēšanu kampaņai pievienojušies arī citi pazīstami sportisti. Šahists Sergejs Karjakins un bijušais MMA cīkstonis Fjodors Jemeļjaņenko parādījušies “Vienotās Krievijas” kandidāta un militāri patriotiskās jauniešu organizācijas “Junarmija” galvenā štāba vadītāja Vladislava Golovina komandā.
Karjakins dzimis Simferopolē un līdz 2009. gadam pārstāvēja Ukrainu, bet vēlāk sāka startēt Krievijas vārdā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā viņš publiski pauda atbalstu Maskavas rīcībai. 2022. gadā Starptautiskā Šaha federācija (FIDE) par viņa publiskajiem izteikumiem piemēroja sešu mēnešu diskvalifikāciju, secinot, ka tie kaitējuši šaha un pašas federācijas reputācijai.
Ar Krievijas politiku ilgstoši saistīts arī Jemeļjaņenko – viņš savulaik no “Vienotās Krievijas” tika ievēlēts Belgorodas apgabala domē.
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Priekšvēlēšanu video redzams arī bijušais hokejists Vjačeslavs Fetisovs, kurš paudis atbalstu Krievijas bērnu tiesību komisārei Marijai Ļvovai-Belovai. Viņa arī iekļauta “Vienotās Krievijas” federālā saraksta pirmajā pieciniekā.
2023. gadā Starptautiskā Krimināltiesa izdeva Ļvovas-Belovas aizturēšanas orderi. Tiesa norāda, ka pastāv pamatots pamats uzskatīt viņu par individuāli atbildīgu par kara noziegumu – Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju un pārvietošanu no okupētajām teritorijām uz Krieviju.
“Vienotās Krievijas” federālā saraksta pirmajā pieciniekā šajās vēlēšanās ir Lavrovs, Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins, kara korespondents Jevgeņijs Poddubnijs, Ļvova-Belova un Golovins.