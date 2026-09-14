Strīds par Krievijas oligarhu Ališeru Usmanovu apdraud Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis nespēj vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai, pirmdien paziņojis ES Padomes prezidējošās valsts Īrijas pārstāvis.
Dalībvalstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas.
Šo sankciju termiņš beigtos jau rīt, bet tika panākta vienošanās par termiņa pagarinājumu par septiņām dienām līdz 22. septembra pusnaktij. Līdz tam laikam paredzētas turpmākas sarunas.
Saskaņā ar ziņu aģentūras DPA rīcībā esošo informāciju domstarpības izraisījusi Slovākijas prasība atcelt ES sankcijas Krievijas oligarham Ališeram Usmanovam. Slovākija draud bloķēt visu sankciju pagarināšanu, ja Usmanovs netiks izslēgts no saraksta.
Saskaņā ar diplomātu teikto, Slovākiju šajā jautājumā pēdējā laikā atbalsta arī Francija.
Citas ES dalībvalstis nevēlas atbalstīt Slovākijas prasību, jo sankciju atcelšana Usmanovam varētu dot citiem krieviem pamatu iesniegt prasības tiesā.
Vācijas prokuratūra veica izmeklēšanu pret Usmanovu saistībā ar aizdomām par Ārējās tirdzniecības un maksājumu likuma pārkāpumiem un iespējamiem sankciju pārkāpumiem. Lieta tika izbeigta pēc desmit miljonu eiro naudassoda samaksāšanas.