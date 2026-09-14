“Slima sazvērestība.” Tramps asi vēršas pret mākslīgā intelekta ierobežošanu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka jebkādi mēģinājumi ierobežot mākslīgo intelektu ir "slima sazvērestība" un vienīgais drošības mehānisms, kas nepieciešams, ir gudrs prezidents.
"Vienīgais kontroles mehānisms vai "drošības barjera", kas nepieciešama mākslīgajam intelektam, ir SPĒCĪGS UN GUDRS (ar augstu IQ!) PREZIDENTS, un ASV tāds noteikti ir!" sociālajos tīklos paziņoja Tramps.
Viņš pavēstīja, ka administrācija jau ir apturējusi mākslīgā intelekta uzņēmumu "Anthropic" no "sliktu vai potenciāli sliktu" darbību veikšanas.
Tramps iebilda pret "Anthropic", "OpenAI", "Microsoft" un citu tehnoloģiju nozares līderu aicinājumiem ieviest stingrāku mākslīgā intelekta regulējumu, lai nodrošinātu, ka tas tiek attīstīts tādā veidā, kas veicina drošību, risina juridiskās atbildības jautājumus un saglabā valsts drošību. Prezidents uzskata, ka šādas iniciatīvas var izraisīt situāciju, kurā Ķīna apsteigtu ASV mākslīgā intelekta jomā.
"Pret mākslīgo intelektu un datu centriem norisinās SLIMA sazvērestība, un vienīgais, kam tas sagādā prieku, ir Ķīna," norādīja Tramps.