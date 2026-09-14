Pēc Trampa paziņojuma Zelenskis nāk klajā ar priekšlikumu Krievijai: “Tas var būt pirmais solis ceļā uz mieru”
Ukraina ir ierosinājusi partneriem "nodrošināt vienošanos ar Krieviju, kas apturētu kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu", pirmdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Ukraina ir ierosinājusi partneriem panākt tādu vienošanos ar Krieviju, kas apturētu kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu. Pārtika, enerģētika un citi dzīvei nepieciešamie elementi ir jāaizsargā, un Krievijas uzbrukumi ir vērsti galvenokārt pret tiem," sacīja prezidents. Vienlaikus viņš apšaubīja Krievijas vēlēšanos ievērot jebkādu vienošanos.
Zelenskis arī neprecizēja, kuriem partneriem tieši šis aicinājums adresēts.
"Ja partneri ir gatavi nodrošināt, ka Krievijai patiešām nav vēlmes uzbrukt mūsu elektroenerģijas tīklam, citiem mūsu enerģētikas objektiem, kritiskajai infrastruktūrai un pārtikas piegādēm, tad mēs, protams, esam gatavi nodrošināt, ka arī mēs neveiksim šādus uzbrukumus", paziņoja Zelenskis, piebilstot, ka spriedzes mazināšana attiecībā uz kritisko infrastruktūru var būt pirmais solis ceļā uz mieru. "Gaidām konkrētus pasākumus no partneriem."