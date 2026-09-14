Tramps nāk klajā ar paziņojumu par Ukrainas un Krievijas vienošanos
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka Krievija un Ukraina it kā esot vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus.
"Ukraina piekrita nepakļaut triecieniem Krievijas enerģētikas infrastruktūras objektus. Krievija piekrita rīkoties tāpat," paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" apgalvo Tramps.
Baltā nama saimnieks gan nav precizējis, par kādiem tieši objektiem ir runa. Tajā pašā laikā Tramps piebildis, ka dīzeļdegvielas cenu kāpums nav saistīts ar viņa uzsākto karu pret Irānu, bet gan ar Krievijas karu pret Ukrainu.
Nedz Ukraina, nedz Krievija Trampa paziņojumu vēl nav komentējušas.
Dienu iepriekš Tramps paziņoja, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. "Zelenskim jādara viena lieta," uzturoties Īrijā, žurnālistiem izteicās Tramps. "Viņam jāpārtrauc dīzeļdegvielas [ražotņu] iznīcināšana."
"Lai viņš uzbrūk [citiem] mērķiem, taču ne dīzeļdegvielai, jo viņš rada dīzeļdegvielas trūkumu," norādīja Tramps, apgalvojot, ka degvielas trūkumu neesot izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, "kas notiek ar Krieviju un Ukrainu".
ASV prezidents pavēstīja, ka esot runājis ar Zelenski par pēdējo mēnešu laikā pastiprinātajiem ukraiņu uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
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"Ir daudz citu mērķu. Nešaujiet uz dīzeļdegvielas [ražotnēm], jo tas nodara kaitējumu. Tas kaitē pasaulei. Mēs nevēlamies, lai viņš šauj uz dīzeļdegvielu," uzsvēra Tramps.