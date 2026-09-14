Polijā atrasts krievu lidrobots.
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Šodien 17:02
Polijas pludmalē atrasts, iespējams, Krievijas kara drons
Polijas teritorijā atrasts krievu lidrobots, pirmdien paziņojušas varasiestādes.
Bezpilota lidaparāts atrasts pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē, sociālās saziņas vietnē "X" pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
🇵🇱🇷🇺 - POLAND / RUSSIA— NEXUSx (@Nexus_osintx) September 14, 2026
🔴 A Russian Gerbera drone was found on a beach along Poland’s Baltic Sea coast, near Rusinowo, close to Jarosławiec. pic.twitter.com/mzqLuIfPRU
"Sākotnējā apskate rāda, ka tas ir krievu kara bezpilota lidaparāts," raksta Kosiņaks-Kamišs.
Savukārt viņa vietnieks Cezarijs Tomčiks pavēstījis, ka lidrobots tiks nodots īpašajiem dienestiem rūpīgai izmeklēšanai.