Polijas pludmalē atrasts, iespējams, Krievijas kara drons
Foto: ZUMAPRESS.com
Polijā atrasts krievu lidrobots.
Pasaulē

Polijas pludmalē atrasts, iespējams, Krievijas kara drons

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Polijas teritorijā atrasts krievu lidrobots, pirmdien paziņojušas varasiestādes.

Polijas pludmalē atrasts, iespējams, Krievijas kar...

Bezpilota lidaparāts atrasts pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē, sociālās saziņas vietnē "X" pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.

"Sākotnējā apskate rāda, ka tas ir krievu kara bezpilota lidaparāts," raksta Kosiņaks-Kamišs.

Savukārt viņa vietnieks Cezarijs Tomčiks pavēstījis, ka lidrobots tiks nodots īpašajiem dienestiem rūpīgai izmeklēšanai.

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