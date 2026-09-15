Trampa dēla kāzas Bahamu salās slepeni apmaksājis Putinam pietuvināts Krievijas oligarhs
Ar Vladimiru Putinu saistītais Krievijas uzņēmējs Umars Kremļovs Donalda Trampa jaunākā kāzām Bahamu salās iztērējis simtiem tūkstošu dolāru, liecina izdevuma "ProPublica" izmeklēšana.
Oligarhs Umars Kremļovs, tuvs Putina līdzgaitnieks, apmaksāja simtiem tūkstošu dolāru lielus izdevumus par Donalda Trampa jaunākā privātajām kāzām. Viņš apmaksāja īri vienā no privātajām salām, kur notika pieņemšana un tika izmitināti viesi, kā arī citus lielus izdevumus, tostarp uguņošanu.
Plašas izmeklēšanas detaļas publiskojis ietekmīgais ASV žurnālistiskās izmeklēšanas medijs "ProPublica". Nauda pārskaitīta caur Dubaijā reģistrētu struktūru, kas saistīta ar Kremļova vadīto Starptautisko boksa asociāciju (IBA).
Kāzas bija slēgtas – tajās piedalījās aptuveni 50 viesu. Pats Tramps jaunākais vēlāk uzsvēra, ka tās bijušas nelielas svinības "tikai pašiem tuvākajiem".
Bijušais FIB pretizlūkošanas vadītājs risku formulēja vienkārši: “Ja es apmaksāju tavas kāzas, tad kādā brīdī tu man būsi kaut ko parādā. Prezidenta dēla gadījumā tas ir kaut kas neiedomājams. Un punkts.”
Trampa dēls – viņa svarīgākais padomnieks
Šī stāsta politiskā nozīme ir tā, ka Donalds Tramps jaunākais nav tikai ASV prezidenta radinieks. Līdz tam viņš bija kļuvis par vienu no ietekmīgākajām personām Donalda Trampa politiskajā lokā.
"The Wall Street Journal" viņu dēvēja par sava tēva "svarīgāko politisko padomnieku", savukārt Dž. D. Venss sacīja: "Esmu pārliecināts, ka bez Dona palīdzības es šobrīd nesēdētu šeit kā viceprezidenta amata kandidāts."
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Kremļovs nav tikai bagāts Trampu ģimenes paziņa. Viņš vada Starptautisko boksa asociāciju (IBA), kuru iepriekš finansēja Krievijas valsts enerģētikas gigants "Gazprom"”.
Mēnesi pirms kāzām Vladimirs Putins Kremļovu apbalvoja ar Draudzības ordeni. Neilgi pirms kāzu ceremonijas Kremļovs atradās Ķīnā Krievijas delegācijas sastāvā, kas pavadīja Putinu.
"ProPublica" šī stāsta nozīmi formulē īpaši asi: "Putina loka pārstāvis sniedz finansiālu atbalstu prezidenta dēlam un iegūst ciešu pieeju Trampu ģimenei."
Kremļovs uz kāzām ieradās kopā ar ievērojamu Krievijas pilsoņu grupu, kuru klātbūtne pārsteidza citus viesus. Kāds no pasākuma dalībniekiem atcerējās savu reakciju: "Ko viņi šeit dara?"
Krievijas viesu vidū bija Aleksandrs Lagutins – uzņēmējs, kurš ieņēmis vadošus amatus Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumā un valsts enerģētikas kompānijā. Kāzās piedalījās arī Jeļena Soboļa, Kremļova tuvākā līdzgaitniece.
Pēc kāzām Trampu ģimene publicēja daudz fotoattēlu un videomateriālu no pasākuma, taču Krievijas viesi tajos praktiski nav redzami.
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Kāzās piedalījās arī Trampa jaunākā dēla tuvākie radinieki, tostarp Ēriks Tramps un Džareds Kušners.
Īpašu uzmanību izpelnījās Ērika Trampa pārstāvja reakcija uz jautājumu par Kremļovu. Viņš paziņoja: "Ērikam nav ne mazākās nojausmas, kas ir šis cilvēks, un viņš nekad nav dzirdējis viņa vārdu."
Savukārt Donalda Trampa jaunākā pārstāvis sacīja: "Umars ir Dona personīgais draugs."
Izmeklēšanas galvenais jautājums ir – kāpēc Kremļovam bija nepieciešams tērēt tik lielu naudas summu.
"ProPublica" norāda, ka Kremļova un Trampa jaunākā attiecības izskatās salīdzinoši nesenas, turklāt Trampa jaunākajam dēlam acīmredzami nebija nepieciešams finansiāls atbalsts kāzu sarīkošanai. "Forbes" viņa bagātību lēsa aptuveni 300 miljonu ASV dolāru apmērā.
"Kas pamudināja Kremļovu iztērēt veselu bagātību šo attiecību veidošanai?" – šādi "ProPublica" formulē izmeklēšanas centrālo jautājumu.