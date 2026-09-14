Austrālijā ir dārgākās cigaretes pasaulē - smēķētāji problēmu risina, ienirstot noziedzīgajā pasaulē
Pensionēta matemātikas skolotāja ar skaidru naudu rokās dodas pazemes autostāvvietā. Garāžas tālākajā stūrī nozib automašīnas lukturi. Viņa pieiet pie neapzīmēta mikroautobusa, samaksā un pēc brīža atgriežas virszemē.
Tā Austrālijas iedzīvotāji šobrīd ikdienā iegādājas nevis kokaīnu vai Ieročus, bet parastas cigaretes, vēsta viens no populārākajiem ASV laikrakstiem “The New York Times”, aprakstot valsts ārkārtīgi stingrās tabakas nodokļu politikas sekas.
Austrālijā cigaretes kļuvušas par dārgākajām pasaulē, bet paralēli legālajam tirgum izveidojusies miljardiem dolāru vērta nelegālā industrija, kurā netrūkst nedz kontrabandas un izspiešanas, nedz dedzināšanu un pat slepkavības.
Kāpēc maksāt četras reizes vairāk?
Legālajā tirgū vidējās cenu kategorijas cigarešu paciņa Austrālijā maksā ap 55 Austrālijas dolāriem jeb gandrīz 40 ASV dolāriem. Melnajā tirgū tās iespējams dabūt pat par 10 Austrālijas dolāriem. “Kāpēc lai jūs maksātu četras reizes vairāk?” jautā ierindas austrālieši.
Nelegālo cigarešu iegādei Austrālijā vairs nav nepieciešami slepeni kontakti noziedzīgajā pasaulē. “The New York Times” izpētījis, ka kontrabandas cigaretes iespējams atrast gan mazākos, gan lielākos veikalos un saldumu tirgotavās. Daudzas tiek ievestas no Ķīnas un Tuvajiem Austrumiem, kur tabakas cenas ir nesalīdzināmi zemākas.
Tabakas kari: dedzināšanas, draudi un slepkavības
Milzīgā cenu starpība radījusi negaidīti lielu pieprasījumu iedzīvotāju vidū un ārkārtīgi ienesīgu biznesu noziedzīgajiem grupējumiem. Un cīņa par šo biznesu kļuvusi vardarbīga.
Melburnā noziedzīgo grupējumu cīņa par nelegālo tabakas tirgu ieguvusi pat savu nosaukumu – “tabakas kari”.
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Policija ziņojusi par vismaz 100 ļaunprātīgām dedzināšanām, kas saistītas ar organizēto grupējumu cīņu par teritoriju un tirgus daļām. Fiksēti vairāk nekā 250 uzbrukumu gadījumi. 2025. gada janvārī šī vardarbība prasīja arī nevainīga cilvēka dzīvību.
27 gadus veca sieviete gāja bojā pēc ļaunprātīgas dedzināšanas uzbrukuma mājai. Policija uzskatīja, ka uzbrucēji bijuši saistīti ar konfliktu nelegālajā tabakas tirgū. Bandīti bija sajaukuši adresi.
“Agrāk tā bija tikai veselības problēma. Tagad tā ir kļuvusi par noziedzības problēmu,” situāciju raksturo Dīkina Universitātes kriminologs Džeimss Mārtins.
Veikalniekiem draud nodedzināt biznesu
Noziedzības ēnā nonākuši arī legālie tirgotāji. Austrālijas varasiestādes ziņo par gadījumiem, kad veikalu īpašnieki tiek piespiesti tirgot kontrabandas cigaretes vai pat nodot savus veikalus noziedzīgo grupējumu kontrolē.
Kādā policijas publiskotā ierakstā dzirdams vīrietis, kurš pieprasa pārdevējam veikala atslēgas un piedraud atgriezties pēc 24 stundām. Ja veikals joprojām darbosies, viņš draud to nodedzināt. Veikali ar izsistiem logiem un vitrīnām ir visai ierasta parādība.
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Vai nodokļi pārsnieguši saprāta robežu?
Desmit gadu laikā nodokļi Austrālijā tika būtiski paaugstināti astoņas reizes, cenšoties panākt, lai cilvēki smēķētu mazāk. Pasaules Veselības organizācija nodokļus uzskata par vienu no efektīvākajiem tabakas patēriņa mazināšanas instrumentiem.
Taču Austrālijas pieredze kārtējo reizi ir apliecinājusi: ja legālais produkts kļūst pārlieku dārgs, nelegālais tirgus vienmēr atradīs risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem preci par daudz pieņemamāku cenu.
Austrālijas valdība pati situāciju nosaukusi par nelegālās tabakas krīzi. Tomēr savu kļūdu tā joprojām neatzīst un pagaidām neplāno atkāpties no augsto nodokļu politikas. Tā vietā tiek investēti arvien lielāki līdzekļi robežkontrolē un tiesībsargājošo iestāžu darba paplašināšanā.
Bijušais Austrālijas federālās policijas detektīvs Rohans Paiks, kurš savulaik vadīja Robežsardzes tabakas apkarošanas darba grupu, uzskata, ka valsts pati būtībā ir radījusi tirgu organizētajai noziedzībai.
Satraucošas tendences arī Eiropā un Baltijā
Austrālijas pieredze gan nav unikāla – līdzīga aina vērojama arī vairākās Eiropas valstīs, kur augstas cigarešu cenas un akcīzes nodokļu celšana sakritusi ar strauju nelegālā tirgus izplešanos. Tā, piemēram, starptautiskā auditorkompānija KPMG ir izpētījusi, ka 2025. gadā Eiropas Savienībā tika patērēti jau 41,8 miljardi nelegālo cigarešu jeb 10,3 % no kopējā apjoma, bet valstu budžetiem neiekasētajos nodokļos tas izmaksājis aptuveni 16,7 miljardus eiro.
Ir novērojama kopējā tendence – tieši tajās valstīs, kur visstraujāk tiek celti nodokļi un cigarešu cenas pieaug visvairāk, visstraujāk arī pieaug melnais tirgus un ar to saistītā noziedzība. Piemēram Francijā nelegālā tirgus daļa jau ir sasniegusi 41,4 %, Beļģijā – gandrīz 25 %, bet Nīderlandē pārsniegusi 22 %.
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Turklāt Eiropas melnais tirgus mainās – tradicionālās pārrobežu kontrabandas vietā arvien lielāku lomu ieņem viltotu cigarešu ražošana pašā Eiropā. KPMG aplēses liecina, ka 2025. gadā viltojumi veidoja jau 18,3 miljardus cigarešu jeb 44 % no visa ES nelegālā cigarešu patēriņa, bet to apjoms gada laikā pieauga par vairāk nekā 20%. Noziedzīgie grupējumi arvien biežāk cigaretes ražo tuvāk pircējiem pašā ES, tādējādi samazinot kontrabandas riskus.
Šīs pārmaiņas jūtam arī Baltijā. Igaunijas Nodokļu un muitas departaments ziņo, ka Igaunijā konfiscēto kontrabandas cigarešu apjoms no 4,35 miljoniem 2022. gadā pieauga līdz 36,7 miljoniem 2025. gadā, bet 2026. gada pirmajos astoņos mēnešos jau pārsniedza 37 miljonus. Pie tam kontrabandas cigaretes valstī galvenokārt tiek ievestas no Latvijas.