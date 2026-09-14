Jenss Stoltenbergs (foto: Scanpix / EPA)
Pasaulē
Šodien 15:52
Bijušais NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs nevēlas vadīt Minhenes Drošības konferenci
Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs atteicies no Minhenes Drošības konferences priekšsēdētāja vietas, lai pilnībā varētu koncentrēties uz saviem pienākumiem Norvēģijas finanšu ministra amatā.
Stoltenbergs 2024. gadā tika nozīmēts par Minhenes Drošības konferences priekšsēdētāju, taču atlika stāšanos šajā amatā, jo 2025. gada sākumā tika uzaicināts pievienoties Norvēģijas valdībai.
"Man ir svarīgāk būt Norvēģijas finanšu ministram nekā vadīt konferenci Minhenē," pirmdien laikrakstam "Dagens Naeringsliv" (DN) paziņoja Stoltenbergs."Es mīlu Norvēģiju, mani interesē Norvēģijas politika, un es esmu vēl motivētāks nekā iepriekš veltīt sevi tai."
67 gadus vecais Stoltenbergs vadīja NATO no 2014. līdz 2024. gadam, kad viņu nomainīja Nīderlandes ekspremjers Marks Rute. Pirms tam Stoltenbergs astoņus gadus bija Norvēģijas premjerministrs.