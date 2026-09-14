Francija iesniedz jaunus priekšlikumus par soctīklu aizliegšanu bērniem
Francijas valdība pirmdien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas Komisijai (EK) jaunu versiju priekšlikumam par sociālo tīklu aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam, pirmdien paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Francijas Konstitucionālā padome augusta vidū noraidīja iepriekšējo aizlieguma projektu, norādot, ka ar to, cita starpā, nesamērīgi tiek ierobežota vārda un komunikācijas brīvība.
"Pēc rūpīga tehniskā darba valdība šodien informē" EK par jauno projektu, Makrons pavēstīja platformā "X". Tas ir būtisks solis, lai nodrošinātu, ka priekšlikums atbilst Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem.
Makrons ir izvirzījis sociālo tīklu lietošanas aizliegumu bērniem un pusaudžiem par vienu no savām galvenajām prioritātēm un cer, ka līdz brīdim, kad viņš nākamgad atstās amatu, aizliegums jau būs stājies spēkā.
Viņš aicinājis pieņemt līdzīgus tiesību aktus visā ES.
EK prezidente Urzula fon der Leiena šonedēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo tīklu aizliegumam bērniem visā ES.
Aizvien vairāk valstu veic pasākumus, lai ierobežotu piekļuvi sociālajiem tīkliem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem.