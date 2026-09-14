Polijas ārlietu ministrs Sikorskis sola ātri sakaut Krieviju - Zaharova viņam atbild
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paziņojis, ka Krievijas tieša uzbrukuma gadījumā Polijai un tās sabiedrotajiem būtu ievērojams militārais pārsvars un Krievijas armiju varētu ātri sakaut. Maskava jau reaģējusi uz viņa izteikumiem.
Sikorskis to sacīja YES konferencē Kijivā.
"Ja Krievija mums uzbruktu un mēs rīkotos bez ierobežojumiem, domāju, ka mēs to diezgan ātri pārvarētu. Mums ir milzīgs pārsvars gaisa spēkos. Runa, šķiet, ir par aptuveni 2500 lidmašīnām," sacīja Polijas ārlietu ministrs.
Pēc viņa teiktā, šāds pārsvars saglabātos arī bez tiešas ASV iesaistes.
Sikorskis arī uzsvēra sabiedroto spējas veikt tālas darbības triecienus Krievijas teritorijā ar JASSM raķetēm un citiem ieročiem. Kā piemēru viņš minēja Ukrainas uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes nozarei.
“Ja ukraiņi pusgada laikā ir izsituši no ierindas pusi Krievijas naftas pārstrādes jaudu, mēs to varētu izdarīt sešu nedēļu laikā un iznīcināt pārējo,” paziņoja Polijas ministrs.
Viņš salīdzināja arī Krievijas ekonomiskās un aizsardzības spējas ar Baltijas reģiona valstīm. Pēc Sikorska teiktā, Baltijas jūras valstu padomes valstu kopējais IKP, neņemot vērā pārējās Eiropas un NATO valstis, pārsniedz Krievijas IKP, bet to kopējie aizsardzības izdevumi miera laikā esot lielāki par Krievijas militāro budžetu.
Kremlis asi kritizē Sikorska izteikumus par iespējamu NATO uzvaru pār Krieviju
Krievijas Ārlietu ministrija sagrozījusi Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska izteikumu kontekstu par NATO iespējām uzvarēt Krieviju gaisā.
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Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova asi reaģējusi uz Sikorska paziņojumu, ka NATO būtu pārāka gaisa spēkos un konflikta gadījumā spētu sakaut Krieviju. Par to ziņo Krievijas valsts mediji.
Zaharova Polijas ministra izteikumus nodēvēja par "smadzeņu izskalotu rusofobiju" un apgalvoja, ka viņš esot runājis par iespējamu Polijas ātru uzvaru pār Krieviju.
Tomēr Sikorskis patiesībā nerunāja par Krievijas un Polijas konfrontāciju, bet gan par iespējamu Krievijas konfliktu ar NATO.
Vērtējot spēku samēru, Polijas ārlietu ministrs īpaši uzsvēra alianses pārākumu gaisa spēkos.
Tādējādi ar vārdu "mēs" Sikorskis šajā kontekstā domāja NATO, nevis tikai Poliju.
Pašai Polijai ir ievērojami mazāka kaujas lidmašīnu flote. Saskaņā ar atklātajiem datiem valstij pašlaik ir aptuveni 75–80 kaujas lidmašīnu, ja skaita F-16, FA-50, atlikušās MiG-29 un pirmās F-35.
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Salīdzinājumam – Krievijas rīcībā ir aptuveni 300 dažādu modifikāciju kaujas lidmašīnu.
Tādējādi Sikorska minētās 2500 lidmašīnas neattiecas uz Polijas gaisa spēkiem. Viņš runāja par NATO kopējām spējām, turklāt atsevišķi uzsvēra, ka alianse saglabātu pārākumu gaisā arī bez ASV līdzdalības.
Zaharovas paziņojums izskanēja pēc tam, kad Krievijas propagandas mediji Polijas ministra teikto izplatīja kontekstā, kas mainīja sākotnējo izteikumu nozīmi.
Dienu iepriekš Krievijas reaktīvais drons uzbruka civilā vilciena lokomotīvei Jahodinas dzelzceļa stacijā Volīnijas apgabalā. Stacija atrodas netālu no Polijas robežas.
Varšava uz incidentu reaģēja asi. Polijas premjerministrs Donalds Tusks sasauca ārkārtas sanāksmi un paziņoja par iespējamu strauju Krievijas iebrukumu Polijā.