Zināms datums, kad balsos par Kravčenko atbrīvošanu; Zelenska parakstīts dokuments jau iesniegts parlamentā
Frakcijas "Tautas kalps" vadītājs Dāvids Arahamija paziņojis datumu, kad Ukrainas Augstākā rada balsos par Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no ģenerālprokurora amata. Zelenska parakstīts iesniegums par viņa atlaišanu jau nonācis parlamentā.
Ukrainas Augstākā rada par Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no ģenerālprokurora amata balsos 15. septembrī. Par to paziņojis frakcijas "Tautas kalps" vadītājs Dāvids Arahamija.
Skandalozo situāciju saistībā ar Kravčenko paziņojumiem, apsūdzībām un sekojošo izbraukšanu no Ukrainas komentēja arī NABU direktors Semens Krivonoss, kurš sarunā ar izdevumu NV norādīja, ka viņam nav izsniegts paziņojums par aizdomām saistībā ar dokumentu viltošanu.
Krivonoss uzsvēra, ka lieta pret viņu esot safabricēta.
Tikmēr, pēc "Ukrainska Pravda" informācijas, vakantajam ģenerālprokurora amatam varētu tikt izvirzīts Ukrainas parlamenta deputāts Daņiils Hetmancevs.
Hetmancevs par Ukrainas parlamenta deputātu kļuva 2019. gada 29. augustā kā bezpartejiskais deputāts. Viņš ir frakcijas "Tautas kalps" biedrs un vada Augstākās radas Finanšu, nodokļu un muitas politikas komiteju.
Kopš 2013. gada Hetmancevs ir Kijivas Tarasa Ševčenko Nacionālās universitātes Juridiskās fakultātes Finanšu un tiesību katedras profesors.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Augstākajā radā jau iesniegts Vladimira Zelenska parakstītais iesniegums par Kravčenko atbrīvošanu no amata.