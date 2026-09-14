Ukrainas spēki pie Limanas ielauzušies Krievijas armijas aizmugurē, atņemot okupantiem nozīmīgu placdarmu
Ukrainas armija pie Limanas pārāvusi Krievijas spēku aizsardzību un atņēmusi okupantiem svarīgu placdarmu, no kura tie plānoja uzbrukumu Slovjanskai un Kramatorskai no ziemeļiem.
Pretuzbrukuma laikā Ukrainas spēkiem izdevies atgūt ievērojamu teritorijas daļu Limanas apkaimē un atņemt Krievijas armijai nozīmīgu placdarmu, kas bija paredzēts uzbrukumam Slovjanskai un Kramatorskai no ziemeļu puses.
Okupanti bijuši spiesti atstāt aptuveni 240 kvadrātkilometrus teritorijas vienā no svarīgākajiem Doneckas apgabala frontes virzieniem. Faktiski Krievija zaudējusi teritoriālos ieguvumus, ko šajā sektorā bija sasniegusi kopš marta.
After 4 months of the Lyman counter-attack, Ukraine 🇺🇦 3rd Army Corps managed to cut Russian 🇷🇺 salient north of Lyman and liberate more than 200 km2— Clément Molin (@clement_molin) September 8, 2026
This is one of the most important victory for Ukraine in 2026 which will delay the offensive on northern Donbas
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Par to šomēnes ziņoja OSINT analītiķis Klemāns Molins, bet vēlāk viņa vērtējumu apstiprināja analītiskā grupa "Rochan Consulting" un ASV Kara studiju institūts (ISW).
Ukrainas operācija šajā frontes posmā ilga aptuveni četrus mēnešus. Ukrainas Bruņotie spēki veica virkni secīgu pretuzbrukumu un vairākus mehanizētus uzbrukumus.
Jūnijā Ukrainas vienībām izdevās atbrīvot Novi, bet augusta vidū tās sasniedza Kolodezi. Pēc tam Ukrainas spēki veica vēl vienu uzbrukumu teritorijā starp Katerinivku un Novoļubivku.
Pēc analītiķu vērtējuma, tas ļāva faktiski pārraut Krievijas uzbrūkošā grupējuma pozīcijas.
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Rezultātā okupanti sāka atkāpties no iepriekš ieņemtajām teritorijām. "Rochan Consulting" vadītājs Konrāds Muzika lēš, ka Krievijas armija zaudējusi aptuveni 240 kvadrātkilometrus teritorijas.
Pēc viņa teiktā, tādējādi izjaukta Krievijas operācija, kuras mērķis bija aplenkt Slovjanskas–Kramatorskas aglomerāciju no ziemeļu puses.
Savukārt ISW norāda uz faktisku Krievijas teritoriālo ieguvumu anulēšanu šajā sektorā kopš marta sākuma.
Militārais eksperts Valērijs Širjajevs uzskata, ka Ukrainas vienībām izdevies pārraut veco aizsardzības līniju un faktiski iekļūt Krievijas grupējuma aizmugurē, kas darbojas Limanas apkārtnē.
Pēc viņa vērtējuma, okupantu stāvoklis šajā zonā kļuvis ārkārtīgi sarežģīts – Krievijas vienības nonākušas "faktiski aplenkumā". Eksperts precizē, ka galvenokārt runa ir par operatīvu aplenkumu, tomēr tas esot pietiekami blīvs.
Viena no galvenajām Krievijas vienību problēmām šajā rajonā ir loģistika. Daļu okupantu apgādāt Šandriholovas apgabalā būtībā ir iespējams tikai pa gaisu.