Ģenerālprokurors Kravčenko nakts vidū ar dienesta auto "aizbēg" no Ukrainas, pirms tam robežu šķērsojusi arī viņa sieva
Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko apstiprinājis, ka pašlaik atrodas ārvalstīs, taču savu izbraukšanu skaidrojis ar darba vizīti un plānotām tikšanās reizēm ar starptautiskajiem partneriem.
Par to pirmdien, 14. septembrī, paziņoja Ukrainas parlamenta deputāts Jaroslavs Žeļezņaks.
"Pašlaik atrodos ārvalstu komandējumā. Tā ietvaros paredzētas vairākas tikšanās, kuru laikā plānoju informēt starptautiskos partnerus par reālo situāciju pretkorupcijas institūciju sistēmā, pazīmēm, kas liecina par nekontrolētas ietekmes koncentrēšanos to rokās, kā arī riskiem, ko šāda prakse rada Ukrainas valsts suverenitātei, tiesiskumam un demokrātiskajām institūcijām," Kravčenko sacīja, liecina Žeļezņaka publicētais ekrānuzņēmums.
Iepriekš Sergejs Sterņenko, atsaucoties uz avotiem tiesībsargājošajās iestādēs, ziņoja, ka Kravčenko robežu esot šķērsojis aptuveni plkst. 2.30 naktī ar dienesta automašīnu. Tiek pieļauts, ka viņš izmantojis komandējumu uz Lietuvu kā pamatojumu robežas šķērsošanai.
Arī nenosaukts Ukrainas izdevuma "Ukrainska Pravda" avots apstiprinājis, ka Ruslans Kravčenko esot "aizbēdzis" uz ārvalstīm.
Tāpat medija avoti tiesībsargājošajās iestādēs ziņo, ka Kravčenko sieva robežu šķērsojusi plkst. 1 naktī.
Pēc Pretkorupcijas rīcības centra informācijas, Kravčenko esot parakstījis paziņojumu par aizdomām pret Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) direktoru apmaiņā pret iespēju izbraukt no valsts.
Pirms došanās uz ārvalstīm Ruslans Kravčenko ierakstījis video, kurā runājis par iespējamiem NABU direktora un ar Specializētās pretkorupcijas prokuratūras vadītāju saistītas personas noziegumiem.
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Pretkorupcijas rīcības centrs norāda, ka šāda izbraukšana no valsts esot bijusi iespējama tikai ar prezidenta Volodimira Zelenska piekrišanu un atļauju.
Kas notika pirms Kravčenko izbraukšanas no Ukrainas?
Pirms tam ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko paziņoja, ka parakstījis paziņojumu par aizdomām pret Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) direktoru Semenu Krivonosu. Viņš apsūdzēja NABU un Specializēto pretkorupcijas prokuratūru (SAP) par izmeklēšanas materiālu pārņemšanu lietās pret savu darbinieku, veicot kratīšanas operācijas "Kartāga" laikā, lai apturētu procesuālos lēmumus šajās lietās.
NABU un SAP atbildēja, ka Krivonosam neviens oficiāls paziņojums par aizdomām nav izsniegts. Iestādes Kravčenko paziņojumu uzskata par turpinājumu uzbrukumam pretkorupcijas institūcijām.
Pēc tam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vērsās pie parlamenta ar aicinājumu nekavējoties atbalstīt ģenerālprokurora Kravčenko atkāpšanos.
Konflikts starp prokuratūru un pretkorupcijas iestādēm
Konflikts saasinājās jau septembra sākumā. 4. septembrī "Ukrainska Pravda" ziņoja, ka NABU un SAP veic kratīšanas pie ģenerālprokurora Kravčenko, viņa pirmās vietnieces Marijas Vdovičenko un Odesas apgabala administrācijas vadītāja Oļeha Kiperа.
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5. septembrī Ģenerālprokuratūra apstiprināja, ka NABU izmeklētāji veikuši kratīšanas dienesta telpās, kuras izmantoja Kravčenko.
NABU un SAP aizturēja arī Ģenerālprokuratūras Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieku Sergeju Kropivu.
Tajā pašā dienā NABU un SAP paziņoja par noziedzīgas organizācijas atklāšanu. Pēc izmeklētāju teiktā, to vadījis viens no Ģenerālprokuratūras struktūrvienību vadītājiem. Organizācijas dalībnieki tika turēti aizdomās par sistemātisku kukuļu saņemšanu no krāpnieciskajiem zvanu centriem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. "Ukrainska Pravda" avoti norādīja, ka runa ir par Kropivu.
Savukārt "Ukrainska Pravda" avoti ziņoja, ka kratīšanas laikā pie Kravčenko pirmās vietnieces Vdovičenko atrasti materiāli, kas liecinot par pretkorupcijas iestāžu vadītāju, viņu ģimeņu un padoto izsekošanu.
Uz NABU un SAP izmeklēšanas fona par iespējamu "jumta" nodrošināšanu krāpnieciskajiem zvanu centriem Kravčenko 7. septembrī iesniedza atlūgumu no ģenerālprokurora amata.