Zelenskis nosaka sankcijas bijušajai preses sekretārei
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noteicis sankcijas Jūlijai Mendeļai, kas no 2019. līdz 2021. gadam bija viņa preses sekretāre, liecina prezidenta tīmekļa vietnē publicētā informācija.
Sankcijas Mendeļai un vēl deviņiem cilvēkiem tiek noteiktas, jo viņi "izplata dezinformāciju un propagandu, atbalsta Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu", teikts paziņojumā.
Mendeļai tiks atņemti valsts apbalvojumi, viņa nedrīkstēs izvest kapitālu no Ukrainas, un viņas aktīvi tiek iesaldēti, vēsta tīmekļa izdevums "Kyiv Independent".
Zelenskis arī noteicis sankcijas Krievijas "ēnu flotes" kuģiem, kas pārvadā naftu, apejot starptautiskās sankcijas, kā arī personām un uzņēmumiem, kas saistīti ar korporāciju "Rosteh".
Šā gada maijā Mendeļa intervijā amerikāņu prokrieviskajam žurnālistam Takeram Karlsonam asi kritizēja Zelenski un izteica vairākus apgalvojumus, kuru patiesums tika apšaubīts.
Spriežot pēc Mendeļas izteikumiem, pēdējos gados viņa neatrodas Ukrainā.
"Dažas dienas pirms manas uzstāšanās Eiropas Parlamentā (EP) Volodimirs Zelenskis - mans bijušais priekšnieks - noteica man sankcijas," platformā "X" pauda Mendeļa.
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Pasākumu EP rīko Vācijas labējo eiroskeptiķu partija "Alternatīva Vācijai" (AfD), kas cita starpā ir pazīstama ar savām prokrieviskajām simpātijām un iestājas pret militāro atbalstu Ukrainai.