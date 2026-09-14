Zviedrijā opozīcijas kreisie ar nelielu pārsvaru apsteidz Kristersona labējo bloku.
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Šodien 08:37
Zviedrijā opozīcijas kreisie ar nelielu pārsvaru apsteidz Kristersona labējo bloku
Svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas.
Sociāldemokrātu vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet četras labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie "Zviedrijas demokrāti", - 173 vietas, liecina vēlēšanu komisijas dati.
Zviedrijas parlamentā kopumā ir 349 vietas.
Sociāldemokrāti nodrošinājuši 28,1% atbalstu, bet Kristersona Moderātu partija - 19,9%, liecina līdz šim apkopotie rezultāti.
Par "Zviedrijas demokrātiem" balsojuši 17,6%. 2022. gada vēlēšanās šo politisko spēku atbalstīja 20,5%.