Zviedrijā opozīcijas kreisie ar nelielu pārsvaru apsteidz Kristersona labējo bloku
Foto: Reuters / Scanpix
Zviedrijā opozīcijas kreisie ar nelielu pārsvaru apsteidz Kristersona labējo bloku.
Pasaulē

Zviedrijā opozīcijas kreisie ar nelielu pārsvaru apsteidz Kristersona labējo bloku

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas.

Zviedrijā opozīcijas kreisie ar nelielu pārsvaru a...

Sociāldemokrātu vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet četras labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie "Zviedrijas demokrāti", - 173 vietas, liecina vēlēšanu komisijas dati.

Zviedrijas parlamentā kopumā ir 349 vietas.

Sociāldemokrāti nodrošinājuši 28,1% atbalstu, bet Kristersona Moderātu partija - 19,9%, liecina līdz šim apkopotie rezultāti.

Par "Zviedrijas demokrātiem" balsojuši 17,6%. 2022. gada vēlēšanās šo politisko spēku atbalstīja 20,5%.

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