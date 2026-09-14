Venēcijā godalgotā filma sadusmo Izraēlas ministru: režisoriem draud ar pilsonības atņemšanu
Izraēlas kultūras ministrs Miki Zoars aicinājis atņemt Izraēlas pilsonību Venēcijas kinofestivālā nule godalgotās dokumentālās filmas "NAZA" režisoriem Juvalam Abrahamam un Rahelei Šorai par, kā norādīja ministrs, "valsts nodevību".
Filma vēsta par Izraēlas armijas izmantotajām mākslīgā intelekta tehnoloģijām, veicot uzbrukumus, kuros dzīvību zaudēja mierīgie iedzīvotāji.
Venēcijas kinofestivālā filma tika godalgota ar Žūrijas īpašo balvu.
"Nav iespējams aptvert filmas veidotāju dedzīgo naidu pašiem pret sevi - viņi ir gatavi nodarīt kaitējumu savai valstij, lai saņemtu aplausus no antisemītiem visā pasaulē. Tā ir nodevība pret valsti," platformā "X" pauda ministrs.
Venēcijā dokumentālā filma "NAZA", kas tapusi sadarbībā ar britu laikraksta "The Guardian" žurnālistiem, izpelnījās 25 minūšu stāvovācijas.
"Kā kultūras ministrs es nekavējoties veikšu pasākumus, lai atņemtu šiem nicināmajiem režisoriem Izraēlas pilsonību par valsts nodevību," paziņoja Zoars.
Filmas nosaukumā izmantota Izraēlas armijā lietotā abreviatūra, kas nozīmē "blakus zaudējumus".
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Filma balstīta intervijās ar 24 Izraēlas karavīriem un virsniekiem, kas, kā norāda autori, piedalījās Gazas uzbrukumu plānošanā un īstenošanā. Viņu sejas ir slēptas, vārdi netiek atklāti, bet balsis - mainītas.
Šie cilvēki stāsta autoriem, kā viņi attālināti piedalījās Gazas joslas iedzīvotāju māju izvēlē uzbrukumu mērķiem. Filmā vēstīts, ka bieži vien pirms uzbrukuma veikšanas Izraēlas militārpersonām bija zināms, ka mājā, kas kļūs par mērķi, atrodas bērni.
Filmas "NAZA" autori norāda, ka Izraēlas militārās operācijas izraisīja sistemātisku civiliedzīvotāju masveida bojāeju. Izraēla šos apvainojumus noraida.