Tramps sola atcelt tarifus Īrijas viskijam: paziņojumu sagaida ar sajūsmas saucieniem
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam.
Tramps turnīra "Irish Open" balvu pasniegšanas ceremonijā sacīja, ka daudzi pie viņa esot vērsušies ar šādu lūgumu, arī Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins un vairāki golfa spēlētāji.
ASV prezidents pauda, ka viņu vidū bijis "Irish Open" uzvarētājs Šeins Lourijs.
"Visi mani nelika mierā," mudinot, lai es to izdaru, sacīja Tramps. "Un es teicu: "Amerikas Savienoto Valstu vārdā es atcelšu tarifus [Īrijas viskijam]"."
Īrijas viskijam pašlaik tiek piemērots standarta tarifs, ko Tramps noteica lielākajai daļai importēto preču no Eiropas Savienības (ES) un kas jūlijā tika samazināts no 15% uz 10%.
Tramps aprīlī paziņoja, ka atceļ tarifus Lielbritānijas viskijam, arī skotu viskijam un Ziemeļīrijā ražotajam viskijam, līdz ar to Īrijas viskijs nonāca nelabvēlīgākā situācijā.
Auditorija svētdien Dūnbegā Trampa paziņojumu uzņēma ar sajūsmas saucieniem.
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Kad tieši tarifs tiks atcelts, pagaidām nav zināms.