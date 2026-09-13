Vairāk nekā 150 tūkstoši vāciešu dodas ielās, lai protestētu pret radikāli labējo partiju "AfD"
Vācijā sestdien aptuveni 150 000 cilvēku izgāja ielās, pieprasot nepieļaut radikāli labējās AfD nonākšanu pie varas. Protesti sekoja partijas graujošajai uzvarai Saksijas-Anhaltes vēlēšanās.
Protesti notika 20 Vācijas pilsētās, tai skaitā Berlīnē, Hamburgā, Minhenē un citās Vācijas pilsētās. Tos rīkoja kustība "Pruef", kas iestājas par AfD aizliegšanu, kā arī citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Demonstranti rokās turēja plakātus ar uzrakstiem “Aizliegt AfD tūlīt!” un “Demokrātijai alternatīvas nav”.
Hamburgā protestos piedalījās ap 25 000 cilvēku, bet Minhenē – aptuveni 12 000. Berlīnes policija ziņoja, ka vairākās demonstrācijās galvaspilsētā pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku.
AfD Saksijas-Anhaltes (viena no 16 Vācijas federālajām zemēm) vēlēšanās ieguva gandrīz 44% balsu, pārliecinoši apsteidzot kanclera Frīdriha Merca vadīto centriski labējo Kristīgi demokrātisko savienību, kas saņēma 17% vēlētāju atbalsta. AfD līdz absolūtajam vairākumam pietrūka trīs deputātu vietu. Partija sākusi sarunas ar citām politiskajām grupām un deputātiem, cenšoties izveidot federālās zemes valdību.
Ja tas izdosies, Saksijā-Anhaltē varētu tikt izveidota pirmā galēji labējo vadītā federālās zemes valdība Vācijā kopš Otrā pasaules kara.
“Plašs pilsoniskās sabiedrības pārstāvju loks iziet ielās, lai nepieļautu, ka konstitūcijas ienaidnieki – AfD Saksijā-Anhaltē – nonāk pie varas,” sacīja protestu organizēšanā iesaistītās kustības Campact vadītājs Kristofs Bautcs.
Aicina aizliegt partiju
AfD popularitātes pieaugums satrauc daudzus Vācijas iedzīvotājus, kuri uzskata, ka valstij tās nacistiskās pagātnes dēļ ir īpaša atbildība nepieļaut galēji labējo spēku nostiprināšanos. Vienlaikus arvien skaļāk izskan aicinājumi sākt AfD aizliegšanas procesu. Tomēr politiskās partijas aizliegšanai Vācijā noteikti ļoti augsti juridiskie šķēršļi. Arī kanclers Frīdrihs Mercs līdz šim pret šādu soli izturējies skeptiski.
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Tikmēr AfD Berlīnē sarīkoja savu pretpasākumu. Tajā piedalījās arī partijas vadošā kandidāte nākamajā nedēļā gaidāmajās Berlīnes reģionālajās vēlēšanās Kristīna Brinkere.