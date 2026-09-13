Krievija pirms gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām sākusi veikli atbrīvoties no nevēlamiem kandidātiem
Mazāk nekā nedēļu pirms Krievijā gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām valsts varasiestādes turpina veikli atsijāt sev nevēlamos kandidātus. Tiesa, izmantotie iegansti, lai kandidātiem liegtu piedalīties vēlēšanās, dažkārt ir vairāk nekā absurdi.
Krievijā pirms 18.–20. septembrī paredzētajām Valsts domes vēlēšanām no kandidātu sarakstiem izslēgti vismaz 36 politiķi. Par iemeslu kļuvusi gan britu mākslinieka "Banksy" darba izmantošana priekšvēlēšanu kampaņā, gan rokgrupas Motörhead dibinātāja Lemija Kilmistera fotogrāfija, vai kandidātiem piederošas akcijas Rietumu uzņēmumos.
Lai gan 36 izslēgtie kandidāti uz kopējā fona var šķist neliels skaits, daudzi no viņiem jau bija oficiāli reģistrēti vēlēšanām un pārstāvēja tā dēvēto “sistēmisko opozīciju” – Kremļa pieļautās opozīcijas partijas.
Absurdie iemesli, kādēļ kandidāti tika izslēgti no vēlēšanām
Norvēģijas Starptautisko attiecību institūta eksperts Metjū Blekbērns norāda, ka “iemesli, kurus Krievijas varasiestādes izmanto kandidātu izslēgšanai, dažkārt robežojas ar absurdu, un to pamatojums ir ārkārtīgi vājš.”
Viens no paredzamākajiem diskvalifikācijas iemesliem ir mirušā opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnija attēlu publicēšana, jo jebkuru atsauci uz vēsturiski spēcīgāko Vladimira Putina kritiķi Kremlis uzskata par ekstrēmisma simbolu.
Tomēr problēmas radījuši arī Krievijā aizliegto sociālo tīklu "Facebook" un "Instagram" logotipi. Viens no kandidātiem - Vladimirs Viņičenko no vēlēšanām tika izslēgts pēc tam, kad bija publicējis 2019. gada protesta akcijas fotogrāfiju, kurā bija redzama "Facebook" emblēma.
Atļauju piedalīties vēlēšanās var zaudēt arī tie, kuriem pieder akcijas Rietumu uzņēmumos – uzņēmējs Maksims Larins tika izslēgts no kandidēšanas, jo viņa ieguldījumu portfelī atradās uzņēmumu "Apple", "Meta" un "Microsoft" akcijas. Vienlaikus pret visiem kandidātiem šie principi netiek piemēroti vienādi – Putinam lojālajam blogerim Jevgeņijam Poddubnijam viņam piederošās "Apple" akcijas problēmas nav radījušas.
Īpaši neparasts bijis Dmitrija Smirnova gadījums – viņam kandidēt liedza pēc tam, kad viņš bija publicējis rokgrupas "Motörhead" dibinātāja Lemija Kilmistera fotogrāfiju. Krievijas tiesu uzmanību piesaistīja mūziķim kaklā iekārtais krusts, un attēls tika atzīts par ekstrēmistisku saturu, ko it kā varot uztvert kā nacisma simbolu.
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Savukārt Jaroslavs Ščerbakovs no vēlēšanām tika izslēgts pēc tam, kad priekšvēlēšanu video iekļāva britu mākslinieka "Banksy" darbu “Meitene ar balonu” – tiesa to atzina par autortiesību pārkāpumu. “Krievijas autortiesību likums ir formulēts neskaidri, atstājot plašas interpretācijas iespējas un padarot to par ērtu rezerves variantu nevēlamas kandidatūras bloķēšanai,” skaidroja Malmes Universitātes Krievijas politikas pētnieks Dereks S. Hačensons. Viņaprāt, pašlaik vērojams jauns posms procesā, kas sākās jau 21. gadsimta pirmajā desmitgadē un paredz vēlēšanu likumu izmantošanu balsojuma rezultātu ietekmēšanai.
"Varasiestādes likumus piemēro arvien radošāk"
Londonas Ekonomikas skolas Krievijas eksperts Džefs Hons uzskata, ka varasiestādes likumus piemēro arvien radošāk, lai uzturētu kontroli pār politisko vidi. “Kremlis vienmēr ir saglabājis līdzsvaru starp burkānu un pātagu – sākot ar parlamenta deputāta amata priekšrocībām un beidzot ar aizliegumu kandidēt vēlēšanās. Tas tika darīts, lai labāk kontrolētu politisko ainavu,” viņš sacīja.
Hačensons savukārt uzskata, ka absurdi diskvalifikācijas iegansti kalpo kā apzināta varas demonstrācija: “Cilvēks neko nevar izdarīt, saskaroties ar šādiem absurdiem ieganstiem, un mērķis ir pierādīt, ka jebkāda pretošanās ir bezjēdzīga.”
Edinburgas Universitātes pētnieks Lūks Mārčs piebilda, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā būtiski pieaudzis to kandidātu un partiju aizliegumu skaits, kurus Kremlis vai Putinu atbalstošā partija "Vienotā Krievija" uztver kā apdraudējumu.
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Mārčs norādīja arī uz “Vladimira Putina un partijas Vienotā Krievija popularitātes kritumu, ko izraisījuši vairāki faktori – nepopulārie interneta pieejamības ierobežojumi, degvielas trūkums, Ukrainas triecieni Krievijas teritorijai un vispārējs nogurums no kara”. Īpaši zīmīga bijusi vēsturiskās partijas "Jabloko" izslēgšana no vēlēšanām šī gada janvārī.
Londonas Karaļa koledžas eksperts Semjuels Grīns to nosauca par ļoti neparastu soli, jo "Jabloko" vienmēr ievērojusi varas noteiktos spēles noteikumus. Vairāk nekā puse kopš gada sākuma no vēlēšanām atstādināto kandidātu bijuši "Jabloko" pārstāvji, kuri bija reģistrēti dalībai vietējās vēlēšanās, bet viņu galvenā kļūda bijusi vēlme piedalīties ar pretkara programmu. Kremlis sākumā to pieļāva, taču, kā norādīja Blekbērns, “partijas miera vēstījumi sociālajos tīklos sāka piesaistīt arvien lielāku uzmanību”.
“Vienā pusē ir politiskais bloks, kura uzdevums ir uzturēt kontrolētas vēlēšanas, lai radītu Krievijas iedzīvotājiem demokrātiskas izvēles ilūziju. Otrā pusē ir drošības bloks, kas vēlēšanas uztver kā draudu režīma stabilitātei un dara visu iespējamo, lai padarītu tās bezjēdzīgas,” norāda Grīns. "Jabloko" sākotnējā pielaišana vēlēšanām liecināja par politiskā bloka ietekmi, bet partijas un citu kandidātu vēlākā izslēgšana rāda, ka kontroli pār vēlēšanām atguvušas drošības struktūras.
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Vēlīno diskvalifikāciju vilnis vienlaikus atklāj pieaugošu Kremļa satraukumu par kara tēmu – kā rezumēja Blekbērns, “tas ir veids, kā skaidri pateikt, ka šo vēlēšanu laikā par mieru runāt nedrīkst”.