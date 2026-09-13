Krievijas droni uzbrūk Ukrainas un Polijas robežzonai - tas notiek vien dienas pēc uzbrukuma Moldovas robežpunktam
Krievijas svētdien veikusi dronu triecienus Ukrainas pierobežas zonā ar Poliju - tikai dažus simtus metru no robežas aizdegusies degvielas uzpildes stacija, bet divus kilometrus no tās trāpīts pasažieru vilciena lokomotīvei. Uzbrukums noticis vien dažas dienas pēc nāvējošā trieciena Ukrainas un Moldovas robežpunktam.
Krievijas drons trāpījis degvielas uzpildes stacijai nelielajā Jahodinas pilsētā Ukrainas ziemeļrietumos. Trieciens noticis tikai dažus simtus metru no Polijas robežas.
Drona atlūzas izraisījušas ugunsgrēku degvielas uzpildes stacijas ēkā un aizdedzinājušas vairākas tās tuvumā novietotās kravas automašīnas. Ziņu par cietušajiem šajā uzbrukumā nav.
Pēc trieciena Jahodinas robežšķērsošanas vietas darbība uz laiku tika apturēta, taču svētdien līdz pulksten 10.00 tā jau bija atjaunota un robežpunkts darbojās ierastajā režīmā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha notikušo nosaucis par Putina teroru, kas klauvē tieši pie Eiropas Savienības un NATO durvīm.
“Krievijas barbariskie triecieni Ukrainas un Polijas robežšķērsošanas vietai Jahodinā nav tikai turpinājums uzbrukumiem mūsu valsts robežām. Tas ir Putina terors, kas klauvē tieši pie Eiropas Savienības un NATO durvīm,” viņš rakstīja platformā "X".
Tajā pašā rītā Volīnijas apgabalā noticis vēl viens trieciens. Kā informēja Ukrainas dzelzceļš, Krievijas drons divus kilometrus no Polijas robežas trāpījis pasažieru vilciena lokomotīvei. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievijas spēki vilcienam un degvielas uzpildes stacijai uzbrukuši apzināti. “Krievijas uzbrukumā apzināti tika sadedzināta vilciena lokomotīve un ar dronu sabojāta degvielas uzpildes stacija,” sacīja Zelenskis.
Nesen apšaudīts arī Moldovas pierobežas punkts
Uzbrukums pie Polijas robežas noticis tikai dažas dienas pēc tam, kad Krievijas droni trāpīja Starokozāčes robežkontroles punktam Odesas apgabalā netālu no Moldovas. Trieciens notika pie Tudoras–Starokozāčes robežšķērsošanas vietas. Tika bojāta robežpunkta infrastruktūra, nogalināti divi Ukrainas robežsargi un vēl trīs cilvēki ievainoti.
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“Šis uzbrukums rada tiešu apdraudējumu Moldovas Republikas un tās iedzīvotāju drošībai,” paziņoja Moldovas Ārlietu ministrija. Moldovas ziemeļos pie Mihailenii Veki ciema tika atrastas arī drona atlūzas ar Krievijas bezpilota lidaparātam "Geran" līdzīgām pazīmēm. Varasiestādes ziņoja, ka drona nokrišana izraisījusi sprādzienu.
Nedēļas laikā raidīti vairāk nekā 2000 dronu
Zelenskis norādīja, ka pēdējās nedēļas laikā vien Krievija pret Ukrainu raidījusi vairāk nekā 2000 dronu. Daudzi no tiem bijuši ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkoti modeļi, kas ir ātrāki un grūtāk pārtverami nekā parastie bezpilota lidaparāti. Krievija pēdējā laikā pastiprināti uzbrūk arī Ukrainas degvielas uzpildes stacijām. Triecieni kļuvuši tik bieži, ka viens no Ukrainas degvielas uzpildes staciju tīkliem Kijivā sācis ap saviem objektiem uzstādīt īpašus metāla sieta būrus. To uzdevums ir samazināt dronu triecienu un sprādzienu radīto postījumu zonu.
Tikmēr Ukraina turpina uzbrukumus objektiem Krievijas teritorijā. Ukrainas armija paziņoja, ka naktī uz svētdienu veikts trieciens TANECO naftas pārstrādes rūpnīcai Ņižņekamskā, Krievijas Tatarstānas republikā. Operāciju kopīgi īstenojuši Ukrainas Speciālo operāciju spēki, Drošības dienests un Galvenā izlūkošanas pārvalde.