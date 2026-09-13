Lietuvā atcelta gaisa trauksme; iespējamā drona dēļ bija apturēta lidosta un slēgti veikali
Iespējamā gaisa apdraudējuma trauksme, kas svētdien tika izsludināta Viļņā, Viļņas rajonā, kā arī Traķu un Elektrēnu rajonos, ir atcelta, pēcpusdienā paziņojis Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs.
"Gaisa trauksme ir atcelta, ikviens var atviegloti uzelpot. Ja nebūs izmaiņu radara lasījumos, situācija ar to ir beigusies," Lietuvas sabiedriskajai raidorganizācijai LRT pavēstīja Nacionālā krīžu vadības centra direktors Vilmants Vitkausks.
Dzeltenā līmeņa trauksme par iespējamo lidrobota radīto apdraudējumu tika izsludināta pēc plkst. 13 un bija spēkā aptuveni pusstundu.
Dzeltenais trauksmes līmenis nozīmē, ka uzbrukums ir iespējams, taču vēl nav noticis, un pilsoņiem, saglabājot mieru, jāatrod drošs patvērums.
Iespējamā apdraudējuma dēļ no Šauļu gaisa spēku bāzes pacēlās NATO iznīcinātāji, bet Viļņas lidosta uz laiku apturēja savu darbību.
Par darbības apturēšanu uz laiku 70 veikalos Viļņā, Viļņas rajonā, kā arī Traķu, Elektrēnu, Daugu un Pabrades rajonos paziņoja arī lielākā Lietuvas mazumtirdzniecības ķēde "Maxima".
Vitkausks norādīja, ka radaru uztvertos signālus, iespējams, nav radījis drons.
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"Tas obligāti nav bezpilota lidaparāts," atzina centra direktors.
Viņš piebilda, ka lidojošā objekta signāls tika uztverts Viļņas dienvidos un tā trajektorija veda uz Lentvari, kas atrodas netālu no galvaspilsētas.
NATO iznīcinātāju piloti apstiprinājuši, ka apdraudējums vairs nav aktuāls, norādīja Vitkausks.
Lietuvas armija iepriekš svētdien ziņoja, ka plkst. 4.05 Gaisa spēku radari pie Varēnas valsts dienvidos konstatēja lidojošu objektu, kas šķērsoja Lietuvas teritoriju un pēc tam ielidoja Krievijas kontrolētajā Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalā.
Domājams, ka objekts atlidojis no Baltkrievijas.