"Tas nav iespējams!" Kremlis noraida Zelenska piedāvāto tikšanos ar Putinu Maiami
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka būtu gatavs G20 samita laikā Maiami tikties ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu, lai runātu par kara izbeigšanu. Kremlis šo iespēju gan nekavējoties noraidījis, atkārtojot, ka šāda tikšanās varot notikt tikai Maskavā.
G20 valstu līderu samits Maiami paredzēts 14. un 15. decembrī. Pagaidām nav apstiprināts, vai Putins tajā piedalīsies.
Intervijā Vācijas raidorganizācijai “Deutsche Welle” Zelenskim jautāts, vai viņš būtu gatavs tikties ar Putinu, ja abi līderi tiktu uzaicināti uz samitu. “Jā, protams,” atbildēja Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka svarīgākais būtu nevis tas, ko abi viens otram pateiktu, bet gan sarunu rezultāts.
“Mums ir jātiekas, jārunā un jāpieņem lēmumi. Runa nav par vārdiem,” sacīja Ukrainas prezidents.
Kremlis gan šādu scenāriju noraidīja. Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, komentējot iespēju sarīkot abu līderu tikšanos Maiami, norādīja: “Tas nav iespējams.”
Vaicāts, vai Maskava apsvērtu kādu citu tikšanās vietu, Peskovs atkārtoja Krievijas līdzšinējo nostāju – Putins esot gatavs tikties ar Zelenski Maskavā.
Putins vairākkārt noraidījis priekšlikumus tikties ar Zelenski klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Tikmēr ASV turpina centienus atjaunot iestrēgušās miera sarunas. ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvji Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners nesen apmeklējuši gan Maskavu, gan Kijivu.
Kušners piektdien drošības forumā Kijivā norādīja, ka tuvāko pāris nedēļu laikā cer paziņot par nākamajiem soļiem kara izbeigšanas sarunās.
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Zelenskis šo ASV pārstāvju vizīti nodēvējis par “labu signālu”, īpaši uzsverot, ka viņi devušies ne tikai uz Maskavu, bet arī uz Kijivu.
Ukrainas prezidents arī paziņojis, ka septembra beigās plāno tikties ar Trampu.
Runājot par iespējamām sarunām ar Krieviju, Zelenskis pauda pārliecību, ka Ukrainas pozīcijas šobrīd ir labākas nekā pirms gada. “Ukraina pašlaik kaujas laukā ir daudz spēcīgāka nekā pērn. Tāpēc uzskatām, ka mums tagad ir laba pozīcija sarunām,” sacīja Zelenskis.
Vienlaikus Maskavas un Kijivas nostājas būtiskajos jautājumos joprojām nav satuvinājušās, bet iepriekšējās sarunu kārtas nav devušas izrāvienu. Pēdējos mēnešos abas puses arī pastiprinājušas tāla darbības rādiusa triecienus.
Zelenskis intervijā atkārtoti aicināja sabiedrotos piegādāt Ukrainai vairāk pretgaisa aizsardzības raķešu, īpaši ASV ražotajām “Patriot” sistēmām. Viņš norādīja, ka Ukrainai šīs raķetes nepieciešamas steidzami, taču to ražošanas apjomi ir ierobežoti.