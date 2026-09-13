Kongo DR Ebolas vīrusa izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits sasniedzis gandrīz 3400.
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Šodien 11:41
Ebola turpina plosīt Kongo DR - miruši jau gandrīz 3400 cilvēku
Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) Ebolas vīrusslimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits sasniedzis gandrīz 3400, liecina sestdien publiskotie oficiālie dati.
Šobrīd apstiprināti 7022 inficēšanās gadījumi ar Ebolas vīrusu un 3398 nāves gadījumi.
Pēc inficēšanās ar Ebolas vīrusu izveseļojies 1671 cilvēks.
Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus.
Infekcija sākās Ituri provincē Kongo DR ziemeļaustrumos, bet tad izplatījās uz nemieru plosītajiem nomaļajiem ziemeļu un austrumu reģioniem.
Šonedēļ infekcijas gadījumi tika apstiprināti jau septītajā provincē - Dienvidubangi, kas robežojas ar Centrālāfrikas Republiku un Kongo Republiku.
Ebolas vīruss pirmo reizi tika identificēts 1976. gadā, un pēdējos 50 gados Ebolas vīruss Āfrikā laupījis dzīvību vairāk nekā 15 000 cilvēku.