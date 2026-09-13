Zviedrijas Sociāldemokrātiskās partijas līdere Magdalēna Andersone uzrāda pasi vēlēšanu iecirkņa darbiniekam pirms balsošanas parlamenta vēlēšanās Nakas pilsētā 2026. gada 13. septembrī.
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Šodien 10:57
Zviedrijā sākusies balsošana parlamenta vēlēšanās - gaidāma ļoti sīva cīņa
Zviedrijā svētdien plkst. 8.00 (plkst. 9.00 pēc Latvijas laika) sākusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kurās gaidāma sīva cīņa starp valdošo labējo partiju bloku un opozīcijā esošajām kreisajām partijām.
Aptaujas iepriekš liecināja, ka vadībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks, taču pēdējo nedēļu laikā tā pārsvars pār premjerministra Ulfa Kristersona vadīto centriski labējo koalīciju, ko parlamentā atbalsta nacionālkonservatīvā partija Zviedrijas demokrāti, ir ievērojami mazinājies.
Balsošana ilgs līdz plkst. 20.00 (plkst. 21.00 pēc Latvijas laika), un tūlīt pēc tam tiks publicēti nobalsojušo vēlētāju aptauju rezultāti.
Pirmie balsu skaitīšanas rezultāti gaidāmi dažas stundas vēlāk.