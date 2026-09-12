Kriptovalūtu magnāti sacenšas ar pasakainiem ziedojumiem Farāža labējai "Reform UK" partijai
Vēl viens kriptovalūtu magnāts Kristofers Hārborns sestdien paziņoja, ka ziedojis Naidžela Farāža labējai partijai "Reform UK" ("Reformēsim Apvienoto Karalisti!") 36 miljonus britu mārciņu (42 miljonus eiro). Pirms tam Lielbritānijas kriptovalūtu magnāts Bens Dīlo piektdien paziņoja, ka ziedojis "Reform UK" 36 miljonus britu mārciņu, kas ir lielākā dāvana Lielbritānijas politikas vēsturē.
Taizemē dzīvojošais Hārborns, kurš ir partijas lielākais ziedotājs, sestdien paziņoja, ka viņš atbild uz Dīlo ziedojumu ar tādu pašu summu.
Hārborns pavēstīja, ka šis ziedojums ir "filantropiska dāvana mūsu valstij", kuras mērķis ir palīdzēt partijai "Reform UK" sagatavoties valdības veidošanai.
"Lai gan es ziedoju "Reform" aptuveni vienu miljonu mārciņu mēnesī, Bens Dīlo man teica, ka viņš grasās veikt rekordlielu ziedojumu 36 miljonu mārciņu apmērā," pavēstīja Hārborns. "Mans sacensības gars iedvesmoja mani to atbildēt, tāpēc es to arī izdarīju. Un es ceru, ka citi varētu pievienoties mums."
Šis ziedojums nozīmē, ka Hārborns saglabā savu pozīciju kā partijas "Reform UK" lielākais ziedotājs, jo jau pagājušā gada augustā viņš partijai bija ziedojis deviņus miljonus mārciņu. Atsevišķs piecu miljonu mārciņu ziedojums, ko Hārborns veica Farāžam, arī ir kļuvis par parlamentārās ētikas uzraudzības iestādes izmeklēšanas priekšmetu, jo Farāžs to nebija deklarējis savā interešu reģistrā.
Hārborns pavēstīja, ka Lielbritānijai ir nepieciešama "ienesīga un dinamiska ekonomika", lai spētu stāties pretim trim "eksistenciāliem draudiem" - kodolkaram, mākslīgajam intelektam un klimata pārmaiņām.
Savukārt Dīlo pirms tam avīzes "Daily Telegraph" rakstā norādīja, ka ir ziedojis šo rekordlielo summu tāpēc, ka "Reform UK" trūkst ilgtermiņa finansiāla atbalsta, kāds ir tās sāncenšiem - valdošajai centriski kreisajai Leiboristu partijai un centriski labējai Konservatīvajai partijai. "Atšķirībā no cilvēkiem, kuri pauž neīstas bažas par "mūsu demokrātijas" veselīgumu, vienlaikus darot visu iespējamo, lai saglabātu to kā karteli, es gribu godīgu cīņu un līdzenu spēles laukumu," rakstīja miljardieris Dīlo.
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Kriptovalūtu biržas "BitMEX" līdzdibinātājs Dīlo sacīja, ka gribējis ziedot "Reform UK" pa miljonam mārciņu mēnesī līdz nākamajām parlamenta vēlēšanām, kuras paredzēts sarīkot līdz 2029. gada vidum, tāpēc noformējis šos ziedojumus kā vienu maksājumu 36 miljonu mārciņu apmērā.
42 gadus vecais Dīlo, kurš 2022. gadā ASV atzina savu vainu Banku slepenības likuma pārkāpšanā, bet kuru 2025. gadā apžēloja prezidents Donalds Tramps, sacīja, ka šīs dāvanas mērķis ir palīdzēt partijai "sagatavoties valdībai".
Kriptovalūtu magnāts jau bija ziedojis "Reform UK" četrus miljonus mārciņu divos maksājumos janvārī un martā, liecina Lielbritānijas vēlēšanu uzraudzības institūcijas dati. Dīlo ir bāzējies Honkongā, bet ir solījis pārcelties atpakaļ uz Lielbritāniju pirms Leiboristu partijas ierosinātās maksimālās robežas noteikšanas ziedojumiem no ārvalstu ziedotājiem.
2021. gadā dibinātā "Reform UK" kopš pagājušā gada sākuma bija aptauju līdere, bet pēdējos mēnešos finansējuma skandālu dēļ tā šo vadošo lomu zaudējusi par labu Leiboristu partijai.