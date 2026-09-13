Brīnums Aļaskā: pusaudzis vairākas dienas pavada stindzinošā okeānā uz apgāzušās laivas dibena, vecākais brālis un brālēns neizdzīvo
Pusaudzis izglābts pēc tam, kad vairākas dienas bija pavadījis, sēžot uz apgāzušās laivas dibena stindzinošos Beringa jūras arktiskajos ūdeņos pie Aļaskas. Viņa vecākais brālis un brālēns neizdzīvoja.
15 gadus vecais Dereks Pārkers Agnaanga kopā ar vecāko brāli un brālēnu 4. septembrī bija devies jūrā no Sentlorensa salas uz rietumiem no Aļaskas, un bija paredzēts, ka viņi atgriezīsies svētdienas pēcpusdienā, paziņoja ASV Krasta apsardze. Taču kad aptuveni 5,5 metrus garā zvejas laiva neatgriezās, tika sākta meklēšanas operācija.
Pirmdienas rītā Krasta apsardzes lidmašīnas apkalpe pamanīja pārsalušo un izmirkušo zēnu sēžam uz apgāztās laivas. Viņu izglāba netālu esoša zvejas kuģa apkalpe. Izdevās atrast arī abu zēna bojāgājušo radinieku mirstīgās atliekas, vēsta BBC.
Agnaangu izglābušā zvejas kuģa kapteinis Adams Vaits pastāstīja, ka pusaudzis tumsā bija turējies pie apgāztās laivas, kamēr ūdens temperatūra bija aptuveni 10 grādi pēc Celsija. “Viņš ir patiešām izturīgs puika,” telekanālam KTUU-TV sacīja kapteinis. “Viņam klabēja zobi, taču viņš pieminēja, ka brālis joprojām atrodas zem laivas,” stāstīja Vaits. “Pēc tam viņš sacīja, ka iepriekšējā naktī, pirms mēs viņu izglābām, brālēns bija aizslīdējis prom.”
Viņu zvejas laiva apgāzās sestdien, un Agnaanga divas dienas jūrā pavadīja bez ēdiena un ūdens, zēna māte rakstīja “Facebook”. Viņa rakstīja, ka dēli darījuši to, kas viņiem patika – zvejojuši, lai sagādātu pārtiku savas kopienas iedzīvotājiem, kuriem vietējā veikalā ne vienmēr ir pieejama gaļa. “Mani zēni kopš dzimšanas tika audzināti tā, lai spētu gādāt par citiem. Tā ir tradīcija, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē,” viņa rakstīja. “Mēs medījam, sagādājam pārtiku ģimenēm un dalāmies ar visu kopienu.”