Uz skatuves mirst “Sasisto lukturu ielas” un citu slavenu seriālu aktieris
Piektdien izrādes laikā Sanktpēterburgā uz skatvues pēkšņi nokritis pazīstamais krievu aktieris Genādijs Spiridenkovs, un slimnīcā viņa dzīvību neizdevās glābt.
70 gadus vecajam aktierim kļuvis slikti izrādes laikā Sanktpēterburgas “Kommediant” teātrī. “Nekas par to neliecināja. Bija mēģinājums pirms izrādes. Pēc tam viņš kāpa uz skatuves, es sekoju monitorā. Kad viņš nokrita, man pat prātā neienāca, ka viņam slikti” izdevumam “Argumenti i fakti” stāstīja teātra mākslinieciskais vadītājs Mihails Ļevšins. “Es nospriedu, ka viņš izdomājis tādu mizanscēnu. Sižetā viņa varonis vīrietis konstatē, ka viņam sievietes nepievērš uzmanību. Es padomāju, ka Genādijs nolēma, ka no tādas nelaimes šausmās vajag nokrist. Izrādījās, ka viņš nokrita nāvējoša notikuma dēļ.”
Izdevums “msk1.ru” apgalvo, ka aktieris jau uz skatuves piedzīvojis klīnisko nāvi un izsauktā ātrā palīdzība nespējusi viņu glābt, slimnīcā iestājusies nāve. “Kuņģa un zarnu trakta asiņošana, klīniskā nāve uz skatuves, bet jau slimnīcā atrāvās trombs un nosprostoja plaušu artēriju,” pastāstījusi aktiera meita.
Spiridenkovs bija ne tika teātra, bet arī kino aktieris, viņa filmogrāfijā ir vairāk nekā 50 lomu. Pazīstamākās lomas bija tādos seriālos kā “Sasisto lukturu ielas”, “Izmeklēšanas noslēpumi”, “Mentu kari”.