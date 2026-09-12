Krievija slepkavos Ukrainā arī miera sarunu laikā, sola Lavrovs
Krievija nepārtrauks slepkavot Ukrainas iedzīvotājus un izpostīt tās pilsētas pat tad, ja sāksies kaut kādas miera sarunas. Par to pavēstījis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
“Labas gribas mums netrūkst. Mēs joprojām esam gatavi sarunām. Taču sarunu laikā speciālā militārā operācija netiks apturēta,” paziņoja Kremļa diktatora Vladimirs Putina uzticamais līdzgaitnieks, kurš ārlietu ministra amatu ieņem jau 22 gadus.
Viņš arī “vēlīgi” piebilda, ka ja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēlas tikties, viņš var ierasties Maskavā. Lavrovs jau ir slavens ar saviem stāstiem, ka Krievija nemaz nav uzbrukusi Ukrainai, tieši otrādi, Ukraina esot uzbrukusi Krievijai, bet tā tikai "aizsargājas" un "mēģina izbeigt karu".
⚡️Лавров: Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на Россию руками украинского режима используя неонацистов против РФ!— Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) December 5, 2024
Там не только США,но и все страны НАТО участвуют,предоставляя оружие и вскрыв свои фашистскую личину! pic.twitter.com/U538ETJONg
Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”— max seddon (@maxseddon) March 3, 2023
The audience laughs at him.
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Pirms tam Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka sarunu iznākumu ir grūti prognozēt, jo situācija Kijivai ar katru dienu pasliktinoties, bet tik un tā Maskava joprojām esot atvērta dialogam.
Pats Kremļa saimnieks vispār atsakās minēt, kad beigsies sākotnēji cerētais “zibenskarš”, kas ilguma ziņā jau krietni pārspējis Krievijas propagandas “svētumu” Lielo tēvijas karu (1418 dienas), bet simboliskās Berlīnes vai vismaz Ukrainas galvaspilsētas Kijivas ieņemšanas vietā 1662 dienu laikā nevar palepoties ne tikai ar neviena apgabala centra ieņemšanu, bet pat sākotnēji deklarēto “Donbasa atbrīvošanu”.
“Labāk nenosaukt un pat nemēģināt sniegt konkrētas atbildes par termiņiem, jo karš ir nežēlīga un grūti prognozējama lieta,” pagājušajā nedēļā paziņoja Putins, kārtējo reizi apgalvojot, ka uzvara ir garantēta, jo pretinieks kuru katru mirkli “sāks brukt”.
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Viņam piebalsoja Krievija galvenais kaujas vanags, par “liberāli” kādreiz uzskatītais Krievijas eksprezidents un tagadējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs “Mums speciālā militārā operācija ir jānoved līdz galam, līdz uzvarošām beigām, jāpieliek punkts tā, lai pēc tam neviens pat neiepīkstētos un nemēģinātu visu atkal pagriezt atpakaļ.”
Tikmēr Krievijas Valsts domē jau stāsta, ka karš būs vēl gadiem ilgi. Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis, bijušais 58. armijas komandieris Viktors Soboļevs paziņoja, ka karš Ukrainā ir jāpabeidz līdz 2030. gadam, lai paspētu sagatavoties karam ar NATO, kas, protams, to vien sapņojot, kā uzbrukt Krievijai. “Nav priekšnoteikumu, lai karš beigtos 2026. gadā,” viņš atzina, taču uzsvēra, ka nekāda kara pārtraukšana nedrīkst notikt, citādi tas pēc gada novestu pie vēl briesmīgāka kara.