ASV uzņems agresorvalsts Krievijas delegāciju G20 enerģētikas sanāksmē
Krievija nākamnedēļ nosūtīs amatpersonas uz G20 enerģētikas sanāksmi Hjūstonā, sestdien paziņoja Krievijas diplomāts.
Vizīte notiks pēc tam, kad ASV septembra sākumā Ziemeļkarolīnā uzņēma Krievijas finanšu ministru Antoniju Siluanovu, lai piedalītos citā G20 sanāksmē, kas izraisīja neapmierinātību Ukrainas Eiropas sabiedroto vidū.
"Krievijas delegācija piedalīsies enerģētikas ministru sanāksmē, kas notiks Hjūstonā no 14. līdz 16. septembrim ASV vadībā kā G20 prezidējošajai valstij," paziņoja vēstnieks Marats Berdjevs, kurš atbild par G20 jautājumiem.
Berdjevs piebilda, ka delegācijā būs iekļauti Krievijas enerģētikas, ārlietu un dabas resursu ministriju pārstāvji.
Vašingtona nesen ir pastiprinājusi centienus, lai izkļūtu no diplomātiskā strupceļa Ukrainas karā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV finanšu ministrs Skots Besents bija atvēsinājis Krievijas finanšu ministru Antonu Siluanovu, kurš pēc ASV prezidenta Donalda Trampa uzaicinājuma bija ieradies G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmē Ziemeļkarolīnas štatā, izraisot Eiropas ministru un amatpersonu sašutumu. Besents paziņojis Siluanovam, ka nekādi ekonomiskie atvieglojumi un nekādas vienošanās nav iespējamas, kamēr turpinās Krievijas asiņainā invāzija Ukrainā, par to aģentūrai “Reuters” pavēstījusi par ministru tikšanos informēta persona. Kad Ešvilā notikušās G20 sanāksmes kuluāros Siluanovs mēģinājis apspriest Krievijas un ASV abpusējo interešu jautājumus, Besents viņu pārtraucis un teicis, ka “nekas nav iespējams, kamēr karš nav beidzies”.
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Paša Krievijas ministra parādīšanās G20 sanāksmē jau bija gana zīmīga kā pirmā agresorvalsts augsta līmeņa pārstāvja piedalīšanās forumā kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Tramps Kremļa diktatora Vladimira Putina emisāra uzaicināšanu skaidroja ar to, ka “mums patīk saprasties ar visiem. Viens no iemesliem, kādēļ man tik labi veicas, ir tas, ka es saprotos ar visiem.” Tiesa, par Kanādas, Dānijas un daudzu citu ASV sabiedroto, ar kuriem Tramps pamanījies sabojāt attiecības, reakciju netiek ziņots.
Vēlāk Putina palīgs Jurijs Ušakovs pavēstīja, ka viņa saimnieks telefoniski sarunājies ar Trampu, kurš viņu kārdinājis par grandiozajiem ieguvumiem pēc kara apturēšanas. Tramps "skaidri paudis domu, ka būtu vēlams pēc iespējas drīzāk pārtraukt" karadarbību, kas "uzreiz pavērtu perspektīvas, turklāt iespaidīgas un plaša mēroga, lai pilnīgi atjaunotu ASV un Krievijas attiecības," paziņoja Ušakovs. Sarunas laikā Tramps sevišķi izcēlis tirdzniecības un ekonomiskās attiecības, kas nestu "kolosālus ieguvumus" abām valstīm. Tramps paudis vēlmi, lai karš tiktu izbeigts viņa prezidentūras laikā, kamēr Putins "atbalstījis šo noskaņu ar iespēju izveidot konstruktīvas partnerattiecības".