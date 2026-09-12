Francija izmeklē sabotāžas versiju pēc vilciena avārijas Normandijā, kurā cieta 44 cilvēki
11. septembra vakarā Normandijā no sliedēm noskrēja pasažieru vilciens, ievainojot 44 cilvēkus, tostarp vienu smagi. Izmeklētāji uz sliedēm atraduši sliedes fragmentu un pašlaik pārbauda, vai tas tur nav novietots tīši.
Vilciens ar 186 pasažieriem bija ceļā no Ruānas uz Kānu. Ap plkst. 19.45 tas noskrēja no sliedēm netālu no "Renault" rūpnīcas Kleonā, uz dienvidiem no Ruānas.
Policijas avots sestdien žurnālistiem pastāstīja, ka izmeklētāji uz sliedēm atraduši sliedes fragmentu un apzinātu rīcību pašlaik uzskata par galveno izmeklēšanas versiju.
Avārija izraisīja plašu glābšanas operāciju, kuras laikā tika aktivizēts masveida cietušo plāns. Notikuma vietā tika nosūtīti aptuveni 130 ugunsdzēsēji, piecas mediķu brigādes un 80 operatīvie transportlīdzekļi.
Ruānas prokurors Sebastjēns Galua paziņoja, ka ievainoti 44 cilvēki, tostarp 18 gadus veca sieviete, kura kritiskā stāvoklī tika nogādāta slimnīcā.
Vilciena vadītājam veiktās alkohola un narkotisko vielu pārbaudes bijušas negatīvas.
Pasažieris: "Tas bija patiešām šokējoši"
Kāds 24 gadus vecs pasažieris vārdā Luī stāstīja, ka brauciens pēkšņi pārvērties haosā, kad vilciens sācis spēcīgi kratīties.
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"Pēkšņi bija daži grūdieni, un pēc aptuveni trim sekundēm tie kļuva arvien spēcīgāki. Es vairs nevarēju palikt savā sēdvietā. Logi daļēji izšķīda, akmeņi no sliedēm iekļuva vagonā. Tas bija patiešām šokējoši. Es joprojām trīcu," viņš sacīja "ICI Normandie radio".
Pasažieri, kuri nebija cietuši, tika nogādāti telpā, ko viņu vajadzībām nodrošināja Kleonas mērs, kamēr notikuma vietā strādāja glābšanas dienesti.
Sestdienas rītā notikuma vietā bija redzami daudzi dzelzceļa darbinieki, kuri turpināja bojātā vilciena izpēti un novākšanas darbus.
Francijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs "SNCF Réseau" paziņoja, ka pēc avārijas satiksme līnijā nekavējoties apturēta. Drošības apsvērumu dēļ tika atslēgta arī sliežu elektroapgāde, lai glābšanas dienesti varētu droši strādāt.
Incidents izraisīja "būtiskus traucējumus" vilcienu satiksmē starp Ruānu un Kānu, kā arī starp Kānu un Havru abos virzienos.
Vilcienu satiksme pakāpeniski atjaunojas
"SNCF Réseau" sestdienas rītā paziņoja, ka daļa vilcienu reisu jau atjaunota, tomēr Ruānas–Kānas maršrutā joprojām bija būtiski traucējumi.
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Parasti šajā līnijā darba dienās kursē aptuveni 10 vilcienu reisi turp un atpakaļ, bet nedēļas nogalēs – seši. "SNCF Voyageurs" pasažieru pārvadāšanai ieviesis arī rezerves autobusus.
Avārijā cietušais vilciens paliks notikuma vietā, līdz prokuratūra dos atļauju to aizvest. Izmeklētāji turpina noskaidrot precīzus negadījuma apstākļus.
Atrastais sliedes fragments būs viena no galvenajām izmeklēšanas detaļām. Tiek noskaidrots, vai tas uz sliedēm novietots apzināti un, ja tā, kurš to izdarījis.
Par iespējamiem aizdomās turamajiem vai iespējamo motīvu pagaidām nekāda informācija nav publiskota.
SNCF paziņoja, ka izmeklēšanā nodrošinās "pilnīgu sadarbību un pilnīgu pārredzamību".
Vilciena avārija notikusi vienā no galvenajiem Normandijas reģionālajiem dzelzceļa maršrutiem, kas savieno Ruānu un Kānu un nodrošina tālāku satiksmi Havras virzienā.
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Kamēr izmeklētāji sestdien turpināja darbu, dzelzceļa dienesti paralēli centās atjaunot ierasto satiksmi un izvērtēja sliežu un apkārtējās infrastruktūras bojājumus.
Varasiestādes pagaidām nav paziņojušas, kad Ruānas–Kānas līnija varētu pilnībā atgriezties ierastajā grafikā.