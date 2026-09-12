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VIDEO: Čīlē ugunsgrēkā veco ļaužu pansionātā gājuši bojā vismaz 16 cilvēki
Ugunsgrēkā veco ļaužu pansionātā Čīles dienvidos gājuši bojā vismaz 16 cilvēki.
Vairāki mediji, atsaucoties uz šīs Dienvidamerikas valsts iestādēm, ziņoja, ka ugunsgrēks izcēlās piektdienas vakarā.
Laikraksta "La Tercera" publicētajās fotogrāfijās redzamas milzīgas liesmas, kas šaujas no ēkas jumta.
Negadījums notika netālu no Pitrufkēnas pilsētas valsts dienvidos. Desmit cilvēki tika izglābti no ēkas un ar traumām nogādāti slimnīcā.
Uz notikuma vietu tika nosūtītas vairākas ugunsdzēsēju un glābšanas brigādes no kaimiņu pilsētām.
Varasiestādes paziņoja, ka ugunsgrēka izcelšanās brīdī pansionātā kopumā atradās 26 cilvēki. Ugunsgrēka cēlonis tiek izmeklēts.