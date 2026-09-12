Medvedevs draud Lietuvai ar "pazušanu no pasaules kartes", bet Krievijas iespējamo uzbrukuma Eiropai sauc par "baumām"
Foto: ZUMAPRESS.com
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs nosauca par "baumām" apgalvojumus par iespējamu Krievijas uzbrukumu Eiropai.
Pasaulē

Medvedevs draud Lietuvai ar "pazušanu no pasaules kartes", bet Krievijas iespējamo uzbrukuma Eiropai sauc par "baumām"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs draudējis Lietuvai ar iznīcināšanu, ja tā atļaus savā teritorijā izvietot kodolieročus. Viņš arī apgalvojis, ka NATO neiesaistītos karā Lietuvas aizsardzībai gadījumā, ja Krievija tai uzbruktu.

Medvedevs draud Lietuvai ar "pazušanu no pasaules ...

Medvedevs šos draudus izteica 11. septembrī vizītes laikā Krievijas Ziemeļrietumu federālajā apgabalā, reaģējot uz Lietuvā notiekošajām diskusijām par iespējamu konstitucionālā aizlieguma atcelšanu kodolieroču izvietošanai.

"Pat ja tur tiks izdedzināts lauks, neviena cita valsts par viņiem necīnīsies. Un zināmais Ziemeļatlantijas līguma 5. pants netiks īstenots. Lietuva pazudīs no pasaules kartes," paziņoja Medvedevs.

Viņš arī nosauca par "baumām" apgalvojumus par iespējamu Krievijas uzbrukumu Eiropai, vienlaikus atkārtoti draudot ar kodoltriecienu Kijivai un NATO objektiem.

Tikmēr Lietuvā turpinās diskusijas par konstitucionālās normas atcelšanu, kas aizliedz valstī izvietot kodolieročus. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda iepriekš norādījis uz plašu politisko vienprātību, ka šī norma ir novecojusi.

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