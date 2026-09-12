VIDEO: Kauņā pie mošejas lūgšanu laikā notikusi baikeru pulcēšanās, manīta arī cūkas galva
11. septembrī pie Kauņas mošejas pulcējās aptuveni 100 baikeru, kuri skaļi rūcināja motociklu dzinējus un atskaņoja mūziku. Musulmaņu lūgšanu laikā pie mošejas tika manīta arī cūkas galva.
Ap pulksten 12.30 parka apkārtnē sāka pulcēties Kauņas reģiona baikeru kopienas pārstāvji. Motociklu klubu dalībnieki skaļi rūcināja dzinējus un atskaņoja mūziku, lai traucētu musulmaņu lūgšanas.
Vēlāk, kad bija sākušās lūgšanas, pie mošejas tika atnesta arī cūkas galva. Pretestētāji skandēja arī patriotiskus saukļus. Video redzams, ka kāds no dalībniekiem iepretim musulmaņiem, pacēlis gaisā un tur rokās cūkas galvu, kas pavērsta pret sanākušajiem.
Baikeru uzvedība sadusmoja musulmaņu kopienas locekļus, kuri bija ieradušies uz piektdienas lūgšanām.
"Šī situācija ir šokējoša, jo cilvēki šeit ierodas lūgties, palūdzas un aiziet. Esmu šokēta, jo tas apgrūtina situāciju tuvumā esošajām izglītības iestādēm un vietējiem iedzīvotājiem," portālam "Kas vyksta Kaune" ("Kas notiek Kauņā") sacīja kāda musulmaņu kopienas pārstāve.
Viņa norādīja, ka pēdējā laikā līdzīgi incidenti pie reliģiskajām lūgšanu vietām notiek arvien biežāk, taču šis pulcēšanās gadījums izcēlies ar savu mērogu. Aculiecinieki ziņo, ka pulcēšanās noslēdzās bez nopietniem incidentiem. Pie mošejas esot manītas vairākas policijas ekipāžas.
"Ļoti apkaunojoša un pretīga agresija, ko pret Kauņas musulmaņu kopienu vērsusi ar pret musulmaņiem vērsta, ksenofobiska un rasistiska cilvēku grupa. Miers Kauņas un visas Lietuvas musulmaņu kopienai," raksta musulmaņu tiesību aktīvists Kadims Mazins.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Musulmaņiem cūkgaļa un cūkas izstrādājumi ir aizliegti saskaņā ar islāma reliģiskajiem priekšrakstiem. Tāpēc cūkas galvas parādīšanās pie mošejas musulmaņu lūgšanu laikā var tikt uztverta kā īpaši aizskaroša un provokatīva rīcība.
Kauņas mošeja ir valsts aizsargāts kultūras mantojuma objekts un vienīgā mūra mošeja Lietuvā. Tai ir nacionāla līmeņa arhitektoniska, vēsturiska, memoriāla un sakrāla nozīme.
Mošeja Kauņā tika uzcelta 1930.–1932. gadā bijušo veco kapu teritorijā.