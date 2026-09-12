Zelenskis paziņo, ka gatavs tikties ar Putinu: "Mums ir jāsatiekas, jāaprunājas un jāpieņem lēmums!"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēlas panākt personīgu tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu 2026. gada decembrī paredzētajā G20 samitā Maiami.
Zelenskis norādīja, ka dosies uz Maiami, ja Putins apmeklēs G20 valstu līderu samitu, vēsta DW.
"Mums tur ir jābūt. Mums ir jāsatiekas, jāaprunājas un jāpieņem lēmums," sacīja Ukrainas prezidents.
Viņš uzsvēra, ka svarīgākais nebūtu tas, ko abi līderi viens otram pateiktu, bet gan sarunu rezultāts.
"Runa nav par vārdiem. Ko es viņam teikšu vai ko viņš gribēs pateikt man – tam nav nozīmes. Nozīme ir rezultātiem. Tas arī viss," paziņoja Zelenskis.
Kremlis pagaidām atsakās atklāt, vai Putins dosies uz G20 samitu Maiami. Krievijas diktators klātienē G20 sanāksmē pēdējo reizi piedalījās pirms septiņiem gadiem.
Tikmēr augustā Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs saņēma ASV uzaicinājumu piedalīties G20 valstu sanāksmē Ziemeļkarolīnā. Tas izraisīja asu kritiku no Eiropas politiķiem.
Zelenskis un Putins kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, nav rīkojuši tiešas sarunas.
Vienīgā abu līderu klātienes tikšanās notika 2019. gada 9. decembrī Parīzē "Normandijas četrinieka" samita laikā. Viņi aptuveni 10–15 minūtes sarunājās divatā, pēc tam notika plašākas Ukrainas un Krievijas delegāciju sarunas.
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Tikmēr nesen Putina komanda pieprasīja, lai ASV pārtrauktu palīdzību Ukrainai, lai būtu iespējams izbeigt karu.
Tāpat kļuvis zināms, ka Putins, ASV prezidents Donalds Tramps un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins apspriež iespēju tikties.