Bulgārijā aizdegušās munīcijas noliktavas, kas ir jau otrais incidents mēneša laikā
Naktī uz 12. septembri Bulgārijas militārās rūpnīcas "Emco" noliktavās Trjavnas pilsētas rajonā izcēlies ugunsgrēks. Dzirdami sprādzieni un detonācija, vēsta vietējā pašvaldība.
"Šajā rajonā atrodas 11 noliktavas. Ugunsgrēks sākās vienā vietā, bet pēc tam izplatījās uz vēl divām blakus esošajām. Munīcija uzliesmoja, un notikuma vietā atskanēja virkne sprādzienu," sestdien savā tīmekļa vietnē raksta televīzijas kanāls.
Noliktavu apsargi tika evakuēti, notikuma vieta norobežota, un tika iedarbināta valsts ārkārtas situāciju brīdināšanas sistēma. Pēc provizoriskiem datiem cietušo nav, un nav konstatēts drauds tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotājiem.
Notikuma vietā strādā ārkārtas dienesti. Televīzijas kanāls ziņoja, ka uzņēmuma teritorijā bija dzirdama sprādzienu sērija, ugunsgrēka apstākļi tiek noskaidroti.
Šis ir jau otrais ugunsgrēks "Emco" noliktavās pēdējā mēneša laikā. 10. augustā līdzīgs incidents notika munīcijas noliktavā netālu no Belicas ciema, toreiz cietušo nebija.