"Mēs viņu šeit negribam!" cilvēki Īrijā mobilizējas protestiem pret Trampa vizīti
ASV prezidents Donalds Tramps 12. septembra rītā ieradies Īrijā, kur viņš tiksies ar valsts līderiem un vēlāk apmeklēs turnīru vienā no sev piederošajiem golfa klubiem, kur gaidāma vērienīga protesta akcija.
Trampu uz lidostas skrejceļa sagaidīja Īrijas finanšu ministrs Saimons Heriss, ārlietu un tirdzniecības ministre, kā arī aizsardzības ministre Helēna Makentī, ASV vēstnieks Īrijā Edvards Volšs un viņa sieva Lina, Īrijas vēstniece ASV Džeraldīne Bairna Neisone un protokola vadītāja Patrīcija O’Braiena.
Pēdējo reizi Tramps Īriju prezidenta amatā apmeklēja savas pirmās prezidentūras laikā 2019. gada jūnijā.
ASV prezidentam paredzēta divpusēja tikšanās ar Īrijas premjerministru Mihālu Mārtinu, kā arī uzruna uzņēmējdarbības līderiem ASV vēstnieka Īrijā Edvarda Volša rezidencē, CNN pavēstīja Baltā nama amatpersona.
Pēc viņas teiktā, Trampa sarunās ar Īrijas politiskajiem līderiem tiks apspriesta abu valstu ekonomiskā sadarbība, iespējas ASV uzņēmumiem un starptautiskie jautājumi, kas interesē abas puses.
Sestdien Tramps uzturēsies Dublinā, bet svētdien dosies uz Īrijas rietumiem, kur savā golfa klubā Dūnbegā apmeklēs "Irish Open" turnīru.
Sagaidāms, ka divu dienu vizītes laikā, kas sāksies sestdien, drošību nodrošinās aptuveni 4000 Īrijas un ASV drošības dienestu darbinieku. Tiek lēsts, ka vizītes izmaksas nodokļu maksātājiem sasniegs 20 miljonus eiro (17,16 miljonus mārciņu).
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"Mēs viņu šeit negribam!" Īrijā gaidāmi protesti
Deviņus mēnešus pirms Donalda Trampa pirmās ievēlēšanas ASV prezidenta amatā 2016. gadā kādā priekšvēlēšanu mītiņā viņam jautāja par lielo golfa laukumu, ko viņš bija iegādājies gleznainā Īrijas Atlantijas okeāna piekrastes vietā.
"Mēs iztērējām daudz naudas, lai to padarītu vienkārši perfektu, un tagad viss iet lieliski. Bet man šādas lietas vairs neinteresē. Tas ir mazsvarīgi," viņš toreiz sacīja.
Šķiet, ka viņa interese par šo vietu pēkšņi ir atjaunojusies. Nedēļas nogalē protestētāji pulcēsies pie golfa laukuma Dūnbegā Klēras grāfistē, kā arī citviet Īrijā, Trampam pirmo reizi kopš 2019. gada prezidenta amatā apmeklējot šo salu.
Pretestība Trampa administrācijai Īrijā ir plaši izplatīta. Nesenā "Sunday Independent" un "Ireland Thinks" aptaujā noskaidrots, ka pat 69% iedzīvotāju neatbalsta viņa vizīti.
Politisko organizāciju, interešu aizstāvības grupu un privātpersonu koalīcija šajā nedēļas nogalē plāno protestus Dublinā un Dūnbegā, ar skaidru vēstījumu, ka ASV prezidents Īrijā nav gaidīts.
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Klēras grāfistes kopienas darbiniece Sāra Klensija sacīja, ka cilvēkiem "nekad nav bijis tik daudz iemeslu protestēt" kā tagad. Viņa cita starpā minēja Trampa atbalstu Izraēlai Gazas joslā, viņasprāt, "bezjēdzīgo" karu ar Irānu un tā izraisīto enerģijas cenu kāpumu, kā arī ASV prezidenta "vispārējo rupjību un prastumu".
"Cilvēkiem ir ļoti skaidrs, ka mēs šeit saskaramies ar rasistu, kurš ir dziļi mizogīnisks, kurš civillietā tika atzīts par atbildīgu seksuālā vardarbībā un kurš ir ļoti naidīgi noskaņots pret homoseksuāļiem, lesbietēm un transpersonām. Un kopumā Īrijā mēs tādi neesam," viņa sacīja.
"Te pastāv mizogīnija, rasisms un naidīgums pret homoseksuāļiem, lesbietēm un transpersonām. Taču lielākā daļa cilvēku – tā nav tāda aina, kādu īri par sevi un šeit dzīvojošajiem cilvēkiem ir raduši. (...) Tāpēc, manuprāt, ir daudz lielāka gatavība Trampu nosaukt par tirānisku, autoritāru, fašistisku un traku cilvēku."
Klensija laikrakstam "The Independent" sacīja, ka cilvēki šīs nedēļas nogales protestiem gatavojušies jau ilgu laiku un kreisi liberālajās aprindās tie tiekot uzskatīti par pasākumu, "kuru nedrīkst palaist garām".
"Šeit cilvēku vidū valda īsts riebums un nepatika pret Trampu. Ir acīmredzams, ka viņš ir apsēsts ar kariem, un pašlaik ir ļoti daudz dusmu," viņa sacīja.
Žurnāliste un autore Džastīne Makārtija laikrakstam "The Independent" sacīja, ka dosies uz Dūnbegu, lai piedalītos demonstrācijās un paustu vēstījumu: "Mēs viņu šeit negribam."
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"Iemesls, kāpēc es protestēju, pirmkārt, ir tas, ka esmu sieviete, jo viņš ir seksuālas vardarbības veicējs," viņa sacīja. "Otrkārt, Palestīnas dēļ – Amerikas līdzdalības dēļ uzbrukumos Gazai –, kā arī Amerikas neizprovocētā kara pret Irānu dēļ. Trešais iemesls ir klimata pārmaiņas, jo viņš klimata pārmaiņas nosauca par krāpniecību un nodara kaitējumu mūsu planētai."
2023. gadā zvērināto tiesa atzina Trampu par atbildīgu seksuālā vardarbībā. Tā kā tiesas process notika civiltiesā, nevis krimināltiesā, viņš netika reģistrēts kā dzimumnoziedznieks.
Makārtija sacīja, ka viņai nav svarīgi, vai Tramps redzēs protestus, jo, visticamāk, viņš tos tāpat ignorēs. Viņasprāt, svarīgākais ir, lai "pārējā pasaule zinātu, ka mēs viņu šeit negribam".
Īru akadēmiķe, feministe un LGBTQ tiesību aktīviste Ailbhe Smita sacīja, ka cilvēkiem ir "ētiska un morāla atbildība" "iestāties un pateikt: "Nē, mēs jūs neatbalstām"".
Viņa norādīja, ka protestētāji vēlas, lai šis vēsturiskais brīdis paliktu atmiņā kā laiks, kad viņi "bija starp tiem cilvēkiem, kuri iestājās pret šo briesmīgo cilvēku".
"Interesanti ir tas, ka tas apvieno pat politiskās partijas no centriski labējām līdz pat visam kreisajam spektram. Viņi ne vienmēr visi iziet ielās kopā, taču Īrijā pastāv vispārēja vienprātība – šeit nostāja pret Trampu ir stingri 100% noraidoša."
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Tikmēr Īrijas amatpersonas ir apņēmības pilnas nodrošināt, lai Trampa divu dienu vizīte noritētu bez incidentiem. Pēc ierašanās Dublinā Trampu paredzēts nogādāt tieši uz Fīniksas parku, kur sarunas notiks prom no protestu vietām, bet pēc tam viņš dosies uz Dūnbegu.
Kāda augsta ranga Īrijas valdības amatpersona laikrakstam "Politico" sacīja: "Viņš pats uzaicināja sevi uz Īriju, lai apskatītu savu golfa laukumu. Labi. Mums viņš pēc iespējas raiti un bez problēmām jāizved cauri Dublinai. Smaidīgas sejas, skaistas fotogrāfijas, nekādas aizķeršanās."