Lukašenko gatavo armiju mobilizācijai un karam: "Ir pienācis laiks"
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pavēlējis pārbaudīt savas valsts armijas kaujas gatavību, tostarp mobilizācijas gadījumam.
Lukašenko paziņojis par plaša mēroga Baltkrievijas bruņoto spēku pārbaudi, kuras laikā tiks pārbaudīta armijas gatavība "līdz pat mobilizācijai". Par to viņš sacīja, apmeklējot Obuzas–Lesnovskas poligonu Brestas apgabalā.
Atbildot uz jautājumu par pārbaudes iemesliem, Lukašenko sacīja, ka nolēmis armiju "satricināt".
"Ir pienācis laiks. Visu armiju! (…) Pārbaudīsim visus līdz pat mobilizācijai. Pēc mana rīkojuma viņi pārbauda artilērijas brigādi. Brigādē ir pieci divizioni. Divi vai trīs divizioni viņiem jāizvērš tā, kā kara laikā. Viņi iesauc rezervistus atbilstoši viņu specialitātēm… Iepriekš pārbaudījām tanku, motorizēto kājnieku un citas vienības. Darām visu tā, kā tas būs kara laikā," paziņoja Lukašenko.
Viņš piebilda, ka Baltkrievijas ģenerāļi rūpīgi analizē Krievijas kara pret Ukrainu, kā arī ASV un Izraēlas kara pret Irānu norisi.
"Ģenerālštābs to visu apkopo un skatās: tas mums ir vajadzīgs, bet tas nav vajadzīgs… Gatavojamies karam, lai tā nebūtu. Visi bruņotie spēki tiks pārbaudīti! Visi! (…) Visam jābūt tā, kā kaujā," sacīja Baltkrievijas diktators.
Vienlaikus Lukašenko kategoriski noliedza iespēju, ka Baltkrievija varētu uzbrukt Ukrainai vai Baltijas valstīm.