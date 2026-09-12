Putina dzimtajā Sanktpēterburgā kilometriem garas rindas, pilsēta saskaras ar rekordlielu benzīna deficītu
Sanktpēterburga saskārusies ar rekordlielu benzīna trūkumu – degviela pieejama tikai aptuveni 40% pilsētas degvielas uzpildes staciju, bet rindas pie tām stiepjas kilometriem.
Degvielas krīze Krievijā turpina saasināties pēc Ukrainas triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Akūts degvielas trūkums skāris arī Krievijas diktatora Vladimira Putina dzimto pilsētu Sanktpēterburgu.
Degviela Sanktpēterburgas degvielas uzpildes stacijās sāka pazust jau dienu pēc tam, kad Ukrainas droni trāpīja lielākajai naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas ziemeļrietumos – "KINEF". Rūpnīca guvusi būtiskus bojājumus un apturējusi naftas pārstrādi.
Pašlaik degviela esot pieejama tikai aptuveni 40% pilsētas degvielas uzpildes staciju, un pie tām izveidojušās kilometriem garas rindas.
Vietējie iedzīvotāji norāda, ka situācija Sanktpēterburgā ar benzīna pieejamību tagad ir ievērojami sliktāka nekā pirmajā krīzes vilnī jūlijā. Autovadītāji sūdzas, ka lielākā daļa degvielas uzpildes staciju ir tukšas, bet vietās, kur degviela vēl ir pieejama, rindās nākas pavadīt vairākas stundas.
Benzīnu kannās iegādāties aizliegts, turklāt ieviesti degvielas iegādes limiti.
Vietējais izdevums “Fontanka” aprakstījis arī degvielas pārpircēju shēmas. Viņi benzīnu pārdod par degvielas uzpildes stacijas cenu, taču tikai 10 litru apjomā un par izbraukšanu pieprasa 5000 rubļu. Tādējādi viena litra cena sasniedz 570 rubļus.
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Pastāv arī iespēja iegādāties benzīnu par 400 rubļiem litrā, taču šāda cena tiek piemērota tikai vairumtirdzniecības pirkumiem.
Žurnālists Mihails Naki uzskata, ka degvielas situācija Krievijā turpinās pasliktināties.
“Ukrainas Bruņotie spēki turpina veiksmīgi iznīcināt naftas pārstrādes rūpnīcas, neļaujot Krievijai izkļūt no benzīna deficīta. Acīmredzot periodiski tiek izmantotas degvielas rezerves, lai uzlabotu situāciju vietās, kur tā ir pavisam slikta. Taču šobrīd varasiestādēm nav risinājuma, jo fiziski vienkārši nepietiek degvielas, lai situāciju normalizētu,” viņš sacīja.
Naki norāda, ka degvielas trūkums ietekmē ne tikai autovadītājus, bet arī transporta nozari, lauksaimniecību un citas jomas, veicinot inflāciju un samazinot ekonomikas iespējas.
Viņš arī uzskata, ka pirms vēlēšanām Kremlis cenšas pēc iespējas izlīdzināt situācijas ārējo ainu, taču pēc 20. septembra, kad šāda nepieciešamība mazināsies, Krievijā varētu sākties jauns degvielas krīzes vilnis.