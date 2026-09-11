Vācijā apsūdz septiņus “Hamas” locekļus par nāvējoša uzbrukuma plānošanu
Piektdien Vācijas prokurori izvirzīja apsūdzības septiņiem palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" locekļiem par uzbrukumu plānošanu, kas sakristu ar 2023. gada 7. oktobra slaktiņa otro gadadienu.
"Vismaz kopš 2025. gada jūlija "Hamas" plānoja nāvējošu uzbrukumu Vācijā vai Austrijā, kura mērķis bija Izraēlas pārstāvji, ebreju ticības pārstāvji vai Izraēlai labvēlīgi cilvēki," pavēstīja prokurori. "Šis uzbrukums bija plānots tieši pirms "Hamas" 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma Izraēlai otrās gadadienas."
Aizdomās turamie augsta ranga "Hamās" locekļi esot uzdevuši diviem Vācijas pilsoņiem iegādāties Vācijā ieročus un munīciju, norādīja prokuratūra. Saskaņā ar prokuratūras informāciju, viņiem esot pievienojies Dānijas pilsonis, bulgārs un trīs libānieši.
Pagājušā gada oktobrī, veicot arestu, policija pie trim vīriešiem atrada automātisko šauteni, 13 pistoles un 700 patronas. Šie septiņi vīrieši, kuru pilnie vārdi nav publiskoti, atrodas apcietinājumā. Vēl viens vīrietis, kurš tiek uzskatīts par līderi un kurš identificēts tikai kā Mohameds A., novembrī tika aizturēts Londonā un vēl nav izdots.
Prokurori uzskata, ka viņš daļu ieroču nogādāja uz Vīni un uzņēma video, kurā "Hamās" vārdā uzņēmās atbildību par plānoto uzbrukumu.
Vācijā kopš 2023. gada 7. oktobra ir spēkā paaugstināta trauksme saistībā ar iespējamiem uzbrukumiem ebreju kopienai.
2023. gada 7. oktobrī uzbrucēji nogalināja aptuveni 1200 cilvēku Izraēlā un nolaupīja vairāk nekā 250 cilvēkus, kurus kā ķīlniekus aizveda uz Gazas joslu. Izraēla atbildēja ar plašiem uzbrukumiem Gazas joslā.