Briselē darbu sākusi ES un Ukrainas dronu alianse
Briselē darbu piektdien sākusi Eiropas Savienības (ES) un Ukrainas dronu alianse.
"Mūsu mērķis ir pilnīgi skaidrs - kopīgi izveidot Eiropas potenciālu dronu jomā," paziņoja Eiropas aizsardzības un kosmosa komisārs Andrjus Kubiļus, Briselē atklājot ES un Ukrainas dronu alianses vadības struktūras pirmo sanāksmi. Pēc viņa teiktā, Eiropai ir jāmācās no Ukrainas, kā vadīt dronu karus.
Aliansē ir iekļāvušies 18 uzņēmumi - pa deviņiem no Ukrainas un ES valstīm. Tie tika atlasīti no aptuveni 400 pretendentiem. Kubiļus nosauca pirmo sanāksmi par vēsturisku soli uz priekšu alianses īstenošanā. Pēc viņa teiktā, aliansei jāpalīdz Eiropas un Ukrainas aizsardzības uzņēmumiem ciešāk sadarboties.
Pašlaik Eiropas rūpniecība gadā ražo aptuveni 1,5 miljonus bezpilota lidaparātu, paziņoja Kubiļus. Savukārt Krievija, pēc viņa teiktā, spēj gadā saražot līdz pat 10 miljoniem FPV dronu. "Mums ir jāpanāk atbilstība Krievijas ražošanas iespējām," viņš sacīja. Lai to panāktu, pēc viņa teiktā, Eiropas ražošanas līnijām jābūt gatavām nepieciešamības gadījumā dažu nedēļu laikā strauji palielināt bezpilota lidaparātu ražošanas apjomu.
Kubiļus arī norādīja uz Krievijas ražošanas jaudu izgatavot 130 000 reaktīvo bezpilota lidaparātu un 1700 ballistisko raķešu gadā. Pēc viņa teiktā, ES valstu gaisa telpas pārkāpumi ar droniem liecina, ka Eiropai ir nepieciešams ātrāk attīstīt savas spējas.
Kā pavēstīja Kubiļus, runa nav tikai par bezpilota lidaparātu ražošanu. Eiropa vēlas pārņemt Ukrainas pieeju ražošanas organizācijai, kas ļauj ātri izstrādāt un ieviest jaunas tehnoloģijas, kā arī palielināt to ražošanas apjomus. Sēdes atklāšanā komisārs salīdzināja aliansi ar sava veida "akadēmiju", kurā tiek apgūta Ukrainas kara pieredze.
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Viens no alianses uzdevumiem būs kopuzņēmumu un ražotņu izveide, kurās sadarbosies Ukrainas un Eiropas uzņēmumi. Citi darbības virzieni ietver piegādes ķēžu drošības nodrošināšanu, ražošanas līniju gatavību ātrai paplašināšanai, kā arī jauno tehnoloģiju izstrādes un iepirkumu paātrināšanu.
ES arī plāno pārņemt Ukrainas sistēmu, kas nodrošina sadarbību starp bezpilota lidaparātu izstrādātājiem, ražotājiem, iepircējiem un operatoriem, ņemot vērā to izmantošanas pieredzi frontē. Jaunos risinājumus plānots kopīgi testēt, tostarp reālos kara apstākļos Ukrainā. Kā norādīja Kubiļus, laiku no jaunas tehnoloģijas nepieciešamības noteikšanas līdz prototipa izveidei ir jāsamazina no vairākiem gadiem līdz vairākiem mēnešiem.