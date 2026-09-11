Modi atkārtoti aicina Putinu izbeigt karu Ukrainā
Indijas premjerministrs Narendra Modi piektdien atkārtoti aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā, abiem līderiem tiekoties Deli pirms BRICS samita.
Saskaņā ar Indijas Ārlietu ministrijas paziņojumu Modi teica Putinam, ka dialogs un diplomātija ir pareizais veids, kā atrisināt konfliktus. Viņš norādīja, ka Indija ir gatava atbalstīt miera centienus. Divpusējās sarunas notika pirms divu dienu BRICS samita, kas sāksies sestdien.
Karš Ukrainā ir iekļauts darba kārtībā, un Indijas Ārlietu ministrijas paziņojumā ir minēti konflikti Melnās jūras reģionā. Indija ir viens no galvenajiem Krievijas naftas un graudu pircējiem. Tā ir cietusi no grūtībām Melnās jūras kuģniecībā, ko izraisījuši Krievijas un Ukrainas uzbrukumi, un Indijas jūrnieki ir kļuvuši par bezpilota lidaparātu uzbrukumu upuriem.
Indija, kas uztur ciešas saites gan ar Rietumu partneriem, gan ar Maskavu, kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma ir ieņēmusi pragmatisku nostāju attiecībā uz šo konfliktu. Tomēr Modi augusta beigās sarunās Kirgizstānā pastiprināja savu retoriku, kameru priekšā aicinot Putinu izbeigt karadarbību.