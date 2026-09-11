Spiediens uz valsti sasniedzis kritisku stadiju, atzīst Irānas prezidents
ASV pret Irānu izvērstais spiediens sasniedzis kritisku un bīstamu stadiju, piektdien runājot Indijā pirms BRICS samita, sacīja Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns.
"Pasaule šodien piedzīvo bezprecedenta sarežģītības periodu," sacīja prezidents, piebilstot, ka ekonomisko spiediena līdzekļu izmantošana to tikai saasina.
"Pēdējos gados Irānai ir piemērotas smagas sankcijas. Pēdējos mēnešos pēc ASV un Izraēlas militārās agresijas šis spiediens ir sasniedzis kritisku un bīstamu stadiju," pauda Pezeškiāns.
ASV un Izraēla februāra beigās sāka karu pret Irānu. Tās ekonomika jau pirms tam bija novājināta starptautisko sankciju dēļ.
"Kad pret valsti tiek vērsts politisks un militārs spiediens tirdzniecības, enerģētikas, infrastruktūras un finanšu sistēmas jomā, sekas sniedzas tālāk par tās robežām," norādīja Pezeškiāns.
Irānas prezidents ieradies savā pirmajā oficiālajā vizītē Indijā, un, kā norāda Indijas diplomātiskie avoti, piektdienas vakarā viņam paredzētas divpusējas sarunas ar premjerministru Narendru Modi.