Divas dienas pēc brāļa bērēm mūžībā devusies Norvēģijas princese Astrīda
Divas dienas pēc sava brāļa, Norvēģijas karaļa Haralda V, bērēm 94 gadu vecumā mūžībā devusies Norvēģijas princese Astrīda. Vēl trešdien viņa piedalījās karaļa pēdējā gaitā – tā kļuva par princeses pēdējo parādīšanos sabiedrībā.
Karaļa Haralda V vecākā māsa Astrīda aizgāja mūžībā 11. septembrī miegā, paziņojis karaļnams. “Visā savā garajā mūžā princese Astrīda godpilni un apzinīgi pārstāvēja karaļnamu,” paziņojumā norādīja jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII. Viņš uzsvēra, ka princese īpašu ieguldījumu veica tajā, lai palīdzētu sabiedrības neaizsargātākajiem locekļiem, un viņa vienmēr savus pienākumus pildīja ar lielu atbildības sajūtu.
“Tante Astrīda bija svarīgs atbalsts karalim Haraldam un mums visiem pārējiem ģimenē. Mēs no viņas daudz mācījāmies, un viņa nebaidījās izteikt savu viedokli skaļi. Viņas aiziešana mūsu ģimenei ir liels zaudējums. Mums viņas pietrūks,” sacīja Hokons VIII.
Princese Astrida piedzima 1932. gadā toreizējā kroņprinča Ūlava un Zviedrijas princeses Martas ģimenē. Otrā pasaules kara laikā viņa kopā ar māti, māsu Ragnhildi un brāli Haraldu bija spiesta pamest Norvēģiju. Ģimene vispirms devās uz Zviedriju, bet vēlāk pēc ASV prezidenta Franklina Rūzvelta uzaicinājuma vairākus gadus dzīvoja netālu no Vašingtonas.
Pēc mātes nāves 1954. gadā tikai 22 gadus vecā Astrida uzņēmās Norvēģijas pirmās lēdijas pienākumus. Šajā lomā viņa darbojās līdz 1968. gadam, pavadot tēvu, karali Ūlavu V, oficiālās vizītēs, uzņemot ārvalstu viesus un pārstāvot karaļnamu dažādos pasākumos. Arī vēlāk viņa turpināja pildīt sabiedriskos pienākumus, īpaši atbalstot sociālus un humānus projektus.
1961. gadā princese apprecējās ar Johanu Martinu Ferneru, un viņu ģimenē piedzima pieci bērni – Katrīne, Benedikte, Aleksandrs, Elizabete un Karls Kristians. Atvadoties no mātes, bērni paziņojumā rakstīja: “Paldies, ka biji vislabākā māte, kāda mums varēja būt. Visu mūžu tu biji mums līdzās – ar mīlestību un gudrību, sirsnību un labu humora izjūtu. Paldies par visām skaistajām atmiņām. Tev vienmēr būs liela vieta mūsu sirdīs.”
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Princese Astrīda karaļnama labā strādāja vairāk nekā 75 gadus, darbojoties trīs Norvēģijas karaļu vadībā. Godinot viņas ilggadējo darbu, karalis licis nāves dienā un bēru dienā pie pils nolaist karogus pusmastā. “Savās bēdās mēs esam vienoti pateicībā,” ģimenes paziņojumā uzsvēra princeses bērni un viņu tuvinieki.
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