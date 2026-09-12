Kara noziedznieks Strelkovs satraucas par jaunu mobilizāciju Krievijā: "Viss! Valstij ir beigas!"
Z-patriots un kara noziedznieks Igors Strelkovs (Girkins) prognozē Krievijai 1917. gada notikumu atkārtošanos, ja Kremlis izšķirsies par jaunu mobilizācijas vilni.
Militārais noziedznieks un Z-patriots Igors Strelkovs uzskata, ka jaunai mobilizācijai jau ir par vēlu. Par to teikts viņa vēstulē, kuru publicējuši viņa līdzgaitnieki.
Strelkovs prognozē Krievijai katastrofālu scenāriju gadījumā, ja tiks izsludināta mobilizācija.
"Vispārējā mobilizācija ir bezcerīgi nokavēta. To vienkārši nav iespējams veiksmīgi īstenot. Vēl vairāk – mēģinājumi to reāli īstenot var tik ļoti satricināt sociālekonomisko un iekšpolitisko situāciju, ka zāles var izrādīties sliktākas par pašu slimību," viņš rakstīja.
Viņaprāt, Kremlis apzinās šos draudus un neizšķirsies par vispārēju mobilizāciju. Savukārt daļēja mobilizācija esot iespējama, taču tās ieguvums būšot neliels – tā tikai uz neilgu laiku varētu atlikt sakāvi.
"Ja es televīzijā dzirdēšu, ka vispārējā mobilizācija ir izsludināta kā noticis fakts, es droši un apņēmīgi teikšu: "Viss! Valstij ir beigas!" Jo ir kritiski par vēlu… Tagad – nē. Nekādā gadījumā. Ja viņi izšķirsies, pēc neilga laika gandrīz neizbēgami sagaidīs "1917. gada februāra" scenāriju," prognozēja Strelkovs.
Ar "1917. gada februāra scenāriju" Strelkovs, visticamāk, domā Krievijas impērijas sabrukumu 1917. gada februāra revolūcijas laikā – plašus protestus, sociālo un ekonomisko krīzi, armijas nepakļaušanos varai un galu galā cara Nikolaja II atteikšanos no troņa. Šajā kontekstā bijušais krievu diversantu bandu vadonis Krimā un Donbasā brīdina, ka jauna vispārēja mobilizācija varētu izraisīt līdzīgu iekšpolitisku satricinājumu arī mūsdienu Krievijā.
No diversantu bandu vadoņa līdz apsūdzībām "ekstrēmismā"
Krievijas tiesa bijušajam krievu diversantu bandu vadonim Krimā un Donbasā Igoram Girkinam (Strelkovam) lietā par aicinājumiem uz ekstrēmistisku darbību piesprieda četrus gadus cietumā.
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Lieta pret Girkinu tika ierosināta saistībā ar diviem ierakstiem platformā "Telegram", kuros Federālais drošības dienests (FSB) saskatīja aicinājumus uz ekstrēmismu. Strelkovs savu vainu noliedz.
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Jāpiebilst, ka Girkins Hāgas apgabaltiesā tika notiesāts lietā par Malaizijas aviolainera notriekšanu Donbasā, 2022. gada 17. novembrī viņam aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums. 2014. gada 17. jūlijā Krievijas iesūtītie separātisti Donbasā ar raķeti notrieca "Malaysia Airlines" pasažieru lidmašīnu, nogalinot visus 283 pasažierus, galvenokārt Nīderlandes pilsoņus, un 15 apkalpes locekļus. Notikušā versijas Krievijas amatpersonas, "speciālisti" un propagandisti mainīja kā zeķes, lai "pierādītu" Ukrainas vainu.
2014. gada martā Girkins ar "brīvprātīgajiem" piedalījās Krimas aneksijā, bet naktī uz 11. aprīli vadīja Krievijas kaujinieku uzbrukumu Slovjanskas pilsētai Donbasā, uzsākot asiņaino karu. Separātistu izveidotajā "Doneckas tautas republikā" viņš bija aizsardzības ministrs, kā arī Doneckas kara komendants. 2014. gadā Girkinu padzina no ministra amata un viņš pārcēlās uz Maskavu.
Girkins aktīvi atbalstījis Krievijas 2022. gada 24. februāra iebrukumu Ukrainā, bet arī kritizējis armiju un valsts vadību par, viņaprāt, nepietiekami agresīvu karadarbību. 2023. gada 21.jūlijā viņš tika aizturēts un apsūdzēts "ekstrēmismā".