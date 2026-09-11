Jaunā filma par Īlonu Masku saņem ovācijas, bet viņa advokāts tās veidotājiem draud ar tiesvedību
Dažas dienas pirms Venēcijas kinofestivālā pirmizrādi piedzīvoja filma par Dienvidāfrikas izcelsmes ASV uzņēmēju Īlonu Masku, viņa advokāts filmas veidotājiem nosūtīja oficiālu juridisku brīdinājumu, norādot, ka filma uzņēmumu "Space X" un "Tesla" vadītājam ceļ neslavu.
3. septembra vēstulē, ko advokāts Alekss Spiro nosūtīja producentam režisora Aleksa Gibnija kompānijā "Jigsaw Productions", Oskara balvas laureāts dokumentālists tiek apsūdzēts, ka filma "Musk" ("Masks") ir veidota, balstoties jau iepriekš izdarītā secinājumā.
Vēstulē teikts, ka Gibnijs atteicies pārbaudīt filmas faktus kopā ar Masku vai viņam tuviem cilvēkiem. "Šis projekts nesākās kā izmeklēšana. Tas sākās ar secinājumu," pauda Spiro.
Filma pirmizrādi piedzīvoja otrdien Venēcijas kinofestivālā, izpelnoties ilgas stāvovācijas. Filma saņēmusi atzinīgas atsauksmes.
Gibnijs filmā seko Dienvidāfrikā dzimušā Maska karjerai un dzīvei.
Filma arī iedziļinās uzņēmēja personīgajā dzīvē, vēsta par viņa grūto bērnību un 14 bērniem, kas Maskam ir no attiecībām ar vairākām sievietēm.
Advokāta vēstulē brīdināti ne tikai Gibnijs un "Jigsaw", bet visi, kas iesaistīti filmas izplatīšanā, arī HBO, "Bleecker Street" un "Universal".
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"Jigsaw" atbildēja ar paziņojumu izdevumam "Hollywood Reporter", norādot, ka ietekmīgu sabiedrisku personu kritisku izvērtēšanu aizsargā ASV konstitūcijas pirmais labojums.
To vajadzētu aizstāvēt visiem amerikāņiem, "arī Īlona Maska, kas sevi pasludinājis par vārda brīvības absolūtistu, partneriem", teikts paziņojumā.