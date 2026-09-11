VIDEO: vai roboti sāk cīnīties par cilvēku darbavietām? Varšavā noticis neparasts protests
Aptuveni 30 roboti pirmdien protestēja pie Polijas digitālo lietu ministrijas, pieprasot stingrāku mākslīgā intelekta un robotizācijas regulējumu. Cilvēki, kuri organizēja akciju, uzskata, ka nepieciešamas plašākas sabiedriskās debates par jauno tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu.
Polijas digitālo lietu ministrs Kšištofs Gavkovskis tikās ar protestētājiem un paziņoja, ka viņa vadītā ministrija strādā pie attiecīga regulējuma. Tomēr viens no akcijas organizatoriem norādīja, ka parlamentā pašlaik apspriestie plāni nesniedz pietiekamu aizsardzību darbiniekiem.
Vairākās rindās sastājušies roboti vicināja Polijas karogus un skandēja tādus saukļus kā "Mēs gribam regulējumu, mēs gribam noteikumus, mēs gribam likumu" un "Negaidiet, regulējiet, aizsargājiet darbavietas".
Akciju organizēja grupa "Democratism", norādot, ka tās mērķis ir pievērst uzmanību nepieciešamībai diskutēt un pieņemt likumus vēl pirms automatizācija būtiski ietekmējusi nodarbinātību.
"Daži cilvēki iegūs no jaunajām iespējām, savukārt citiem nāksies pārkvalificēties vai pielāgoties pavisam citām lomām," rakstīja organizatori.
Sabiedrībai esot jāapspriež, "kurš būs atbildīgs par cilvēku sagatavošanu šīm pārmaiņām, kā pārejas laikā aizsargāt darbiniekus un kā būtu jāorganizē pārkvalificēšanās".